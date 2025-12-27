Πάνω από 360 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γαύδου

Σε συντονισμένη επιχείρηση νότια της Γαύδου, οι ελληνικές Αρχές περισυνέλεξαν χθες περίπου 361 ανθρώπους που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος και βρίσκονταν σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων από το νησί.

Κατά πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο έφτασε πλωτό του Σώματος, ενώ η μεταφορά των διασωθέντων προς το λιμάνι της Παλαιοχώρας γίνεται με φορτηγό πλοίο υπό δανική σημαία. Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της Frontex.

Λίγες ώρες νωρίτερα καταγράφηκε ένα άλλο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 30 ανθρώπους, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχωρα.