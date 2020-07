Δύο σπάνιοι τόμοι αρχαίας κινεζικής εγκυκλοπαίδειας πωλήθηκαν για περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ, σε δημοπρασία, ξεπερνώντας κατά 1.000 φορές το ποσό που αναμενόταν να «πιάσουν».

Η εγκυκλοπαίδεια, γνωστή ως εγκυκλοπαίδεια Γιονγκλ συντάχθηκε με εντολή του αυτοκράτορα Γιονγκλ της δυναστείας των Μινγκ, που ήταν στην εξουσία από το 1402 έως το 1424. Περισσότεροι από 2.000 λόγιοι εργάστηκαν για τη δημιουργία της εγκυκλοπαίδειας, από το 1404 έως το 1408, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Beaussant Lefèvre, του οίκου δημοπρασιών μέσω του οποίου έγινε η πώληση.

