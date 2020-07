Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και μετέδωσε το BBC.

Η μια γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί. Στο Σιάτλ έχουν σημειωθεί ταραχές έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Μάιο στην Μινεάπολις.

Διαδηλώσεις από το κίνημα Black Lives Matter σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια. Το περιστατικό με το όχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε έναν αυτοκινητόδρομο που είχε κλείσει ενόψει μια πορείας διαμαρτυρίας γυναικών.

Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο «Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον (αυτοκινητόδρομο) Ι-5».

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια να κάνει ελιγμό για να αποφύγει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν εκεί αντί οδοφράγματος, και να χτυπάει τις δύο γυναίκες.

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές, στο καπό και στο παρμπρίζ του λευκού αυτοκινήτου είναι εμφανή τα σημάδια από τη σύγκρουση.

I am on scene of the incident on I-5 and Olive way. A vehicle drove through the closure and struck multiple pedestrians on the freeway. Two people were transported to Harborview. One with life threatening injuries and one with serious injuries.