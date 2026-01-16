Εξαφάνιση Λόρα: Οι φωτογραφίες από τη Βάρη και η νέα μαρτυρία - «Είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση και έφυγε τρέχοντας»

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται και την αναζητούν οι αρχές για εννέα ημέρες, φέρεται να εντοπίστηκε σε άλλο σημείο της Αττικής, εκτός από την περιοχή του Ζωγράφου.



Η 16χρονη έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες προς ώρας συνθήκες και από τότε οι αρχές καλούν όποιον έχει βάσιμες πληροφορίες για την εξαφάνισή της, να έλθει σε επικοινωνία.



Παρά το γεγονός ότι οι αρχές εστιάζουν στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και εντοπίστηκαν ίχνη της ανήλικης Λόρα, μια νέα μαρτυρία, η οποία έφθασε εχθές στα χέρια της ΕΛΑΣ, ανατρέπει τα δεδομένα.



Ο ιδιοκτήτης μιας καφετέριας στη Βάρη, υποστηρίζει πως πιστεύει ότι η νεαρή που είδε εχθές, μία εβδομάδα από την εξαφάνισή της, είναι η Λόρα. Καταγράφοντάς τη με την κάμερα του κινητού του, περιέγραψε τις κινήσεις της, από την παραγγελία μέχρι την απότομη διαφυγή της, όταν είδε ρεπορτάζ σχετικό με την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, στην τηλεόραση του καταστήματος.



Όπως ανέφερε, στο μαγαζί του μπήκε ένα κορίτσι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ στη 16χρονη Λόρα και οι αστυνομικοί έφτασαν αρκετά άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, η ανήλικη είχε φύγει. Ο άνδρας έστειλε το φωτογραφικό υλικό στις αρχές.

Πιο αναλυτικά, περιέγραψε στην ΕΡΤ: «Στο κατάστημα ήρθε δύο φορές την μια γύρω στις 11 το πρωί αλλά εκείνη την ώρα είχε πολλή δουλειά, οπότε κάθισε περίπου είκοσι λεπτά, παρήγγειλε ένα καφέ και έναν ερό στα αγγλικά, ζήτησε το Wi-Fi, και "έπαιζε¨ με το κινητό, με μηνύματα όχι να μιλά ει με κάποιον. Δεν έδωσα βάση γιατί είχα πολλή δουλεία. Μετά γύρω στις 4 παρά τέταρτο μπήκε ξανά στο μαγαζί και έπαιζε στην τηλεόραση μία εκπομπή. Με το που είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση, σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας. Κάλεσα την αστυνομία ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, έδειξα τη φωτογραφία που είχα και μου είπαν ότι μοιάζει πάρα πολύ και μετά ακολούθησε κάτι σαν καταδίωξη, γιατί μπήκε σε λεωφορείο και έφυγε, με δρομολόγιο προς Γλυφάδα».



Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο η νεαρή πλήρωσε τον καφέ και το νερό που παρήγγειλε, ο καταστηματάρχης απάντησε, ότι πλήρωσε με κάρτα «ξένης τράπεζας».



«Βλέπεις ένα κορίτσι λίγο ταραγμένο», περιέγραψε έπειτα από σχετική ερώτηση.

Εξαφάνιση Λόρα: Τα στοιχεία που εξετάζονται από τη μαρτυρία

Τα στοιχεία στα οποία εστιάζουν οι αρχές είναι εκείνα, που παραπέμπουν σε προηγούμενες εμφανίσεις της, όπως το γεγονός, ότι ζητά τον κωδικό Wi-Fi

για να συνδεθεί με το κινητό της στο internet, ότι μιλά στα αγγλικά και η αντίδρασή της, σύμφωνα με την περιγραφή του ιδιοκτήτη καφέ, όταν είδε πιθανότατα τον εαυτό της στην τηλεόραση. Στοιχείο που παρουσιάζει διαφορές με τις προηγούμενες εμφανίσεις της, είναι ότι φορά διαφορετικά ρούχα.

Δεν φορά δηλαδή το μαύρο μπουφάν με την κουκούλα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αλλάζει συνέχεια περιοχή, προκειμένου να μην την εντοπίσουν οι αρχές. Η αστυνομία ζήτησε υλικό από τις κάμερες στο καφέ, όπου φέρεται να πήγε η νεαρή, που μπορεί να είναι η 16χρονη Λόρα.



