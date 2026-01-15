ΗΠΑ: Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ κινδυνεύει να συλληφθεί ξανά

Ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε ότι ο δικαστής που διέταξε την αποφυλάκιση του Μαχμούντ Χαλίλ από το κέντρο κράτησης μεταναστών, χαρίζοντας στην κυβέρνηση Τραμπ μια νίκη στις προσπάθειές της να απελάσει τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή, δεν είχε τη δικαιοδοσία να το κάνει.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την εκ νέου σύλληψη του Χαλίλ, αφού διέταξε την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει αμφισβητώντας την αρχική του κράτηση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, σύμφωνα με τον Νόμο περί Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, το περιφερειακό δικαστήριο που εξέτασε την αγωγή του δεν ήταν το κατάλληλο για να επιληφθεί των ισχυρισμών του, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί μέσω έφεσης κατά της απόφασης απέλασης που εξέδωσε ο δικαστής μετανάστευσης.

Ο Χαλίλ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ξένους φοιτητές που συνελήφθησαν πέρυσι μετά τη συμμετοχή τους σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Αν και η απόφαση είναι πιθανό να προσβληθεί με έφεση, αν παραμείνει σε ισχύ θα μπορούσε να κλείσει μια νομική οδό που πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει για να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις απέλασης.

Η σημερινή απόφαση προήλθε από τους Αμερικανούς περιφερειακούς δικαστές Τόμας Χάρντιμαν και Στέφανος Μπίμπας, οι οποίοι διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους.

«Το σχέδιο που θέσπισε το Κογκρέσο και διέπει τις διαδικασίες μετανάστευσης παρέχει στον Χαλίλ ένα ουσιαστικό φόρουμ για να εγείρει τους ισχυρισμούς του αργότερα σε μια αίτηση για αναθεώρηση μιας τελικής εντολής απέλασης», έγραψαν σε μια ανυπόγραφη γνωμοδότηση.

Η δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Αριάνα Φρίμαν, διαφώνησε, λέγοντας ότι το Κογκρέσο δεν ήθελε να αποκλείσει ουσιαστική δικαστική αναθεώρηση των ισχυρισμών του Χαλίλ ότι η κράτησή του και η πιθανή εκ νέου κράτησή του παραβιάζουν τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Ο Χαλίλ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα θεμελιώδη συνταγματικά του δικαιώματα», έγραψε η Φρίμαν, η οποία διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν. «Έχει επίσης ισχυριστεί και αποδείξει ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια της κράτησής του».

«Αυτό δεν σταματά τη δέσμευσή μας στην Παλαιστίνη»

Ο Χαλίλ σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι η απόφαση είναι «βαθιά απογοητευτική, αλλά δεν κλονίζει την αποφασιστικότητά μας». Οι δικηγόροι του δεσμεύτηκαν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, η οποία δεν τίθεται άμεσα σε ισχύ, εμποδίζοντας προς το παρόν την εκ νέου κράτησή του.

«Η πόρτα μπορεί να άνοιξε για πιθανή εκ νέου κράτηση στο μέλλον, αλλά αυτό δεν σταματά τη δέσμευσή μας στην Παλαιστίνη, στη Δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», δήλωσε ο Χαλίλ.

Γεννημένος στη Συρία από Παλαιστίνιους γονείς, ο Χαλίλ διαθέτει νόμιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ. Συνελήφθη στις 8 Μαρτίου έξω από το campus του πανεπιστημίου Κολούμπια από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) που φορούσαν πολιτικά.

Μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και δεν κατάφερε να είναι παρών στη γέννηση του γιου του. Οι δικηγόροι του κατήγγειλαν εδώ και καιρό μια «πολιτικά υποκινούμενη» και αδικαιολόγητη σύλληψη, που έχει στόχο να φιμώσει τις διαμαρτυρίες κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

