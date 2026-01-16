ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχάλη Ιατρόπουλου

«Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου» έγραψε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος για τον Νεκτάριο Γαλίτη

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Ο Νεκτάριος Γαλίτης / NDP Photo
0

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, με κοινή φωτογραφία που ανάρτησε σήμερα Παρασκευή (16/1), αποχαιρέτησε τον φίλο του και επιχειρηματία Νεκτάριο Γαλίτη, γράφοντας μεταξύ άλλων «καλό ταξίδι, ξεκουράσου».

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 