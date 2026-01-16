Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, με κοινή φωτογραφία που ανάρτησε σήμερα Παρασκευή (16/1), αποχαιρέτησε τον φίλο του και επιχειρηματία Νεκτάριο Γαλίτη, γράφοντας μεταξύ άλλων «καλό ταξίδι, ξεκουράσου».

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».