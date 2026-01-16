Στην Αθήνα η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία και η ταφή, της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν κόρη του Παύλου και της Φρειδερίκης, και μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η 83χρονη σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού της Ισπανίας, πέθανε το πρωί της Πέμπτης, καθώς όπως έγινε γνωστό το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μάλιστα λόγω της κατάστασή της, λίγες ώρες πριν πεθάνει, η τέως βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητές της για αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να είναι στο πλευρό της.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης, ήταν στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου προσήλθε με αναπηρικό αμαξίδιο.

Princess Irene passed away at 11.40am today. pic.twitter.com/uiwA1wanKa — ChristinZ (@ChristinsQueens) January 15, 2026

Πότε και που θα ταφεί η πριγκίπισσα Ειρήνη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Hola!», η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στον Μητροπολιτικό Ναό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η 83χρονη θα ταφεί δίπλα στον αδελφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τελετή, παρουσία μόνο των μελών της οικογένειας, στο παρεκκλήσι του παλατιού της Ζαρζουέλα, στα προάστια της Μαδρίτης, ενώ το Σάββατο, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.