Κίνα: Ο ΥΠΕΞ δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του ότι το Πεκίνο τάσσεται κατά της «βίας στις διεθνείς σχέσεις»

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε την διάθεση της χώρας «να παίξει εποικοδομητικό ρόλο» στην ανεύρεση λύσης

Φωτ. EPA
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, δήλωσε την Πέμπτη (15/1) στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ότι το Πεκίνο αντιτίθεται «στη χρήση [βίας] ή στην απειλή καταφυγής στη βία στις διεθνείς σχέσεις».

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διαδηλώσεις στο Ιράν.

Η τηλεφωνική συζήτηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και του Ιράν

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη του Ουάνγκ Γι με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πραγματοποιήθηκε έπειτα από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες από διαδηλώσεις που θέτουν ανοιχτά στο στόχαστρο την εξουσία.

«Η Κίνα (...) αντιτίθεται στη χρήση [βίας] ή στην απειλή καταφυγής στη βία στις διεθνείς σχέσεις, είναι αντίθετη οι χώρες να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε άλλες χώρες», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το υπουργείο του.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε πως η Κίνα είναι «διατεθειμένη να παίξει εποικοδομητικό ρόλο» προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

Διεθνή

