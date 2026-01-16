Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE έσυραν ΑμεΑ πολίτη με τη βία από το όχημά της: «Πήγαινα στον γιατρό»

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη από την ICE, με θύμα αυτή τη φορά γυναίκα ΑμεΑ.

Μια Αμερικανίδα πολίτης που βρισκόταν καθ' οδόν για ένα ιατρικό ραντεβού, σύρθηκε έξω από το αυτοκίνητό της και τέθηκε υπό κράτηση από αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η ίδια την Πέμπτη, αφού βίντεο με τη σύλληψή της συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Aliya Rahman είπε ότι μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο κράτησης όπου της αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «ήταν μια ταραξίας που εμπόδιζε τους πράκτορες της ICE να πραγματοποιήσουν συλλήψεις στην περιοχή».

Αυτό το βίντεο συμπληρώνει μια σειρά από πλήθος διαδικτυακών αναρτήσεων που επιβεβαιώνουν την εντατικοποίηση των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης σε όλη την πόλη, την ώρα που χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούν συλλήψεις εν μέσω διαμαρτυριών εναντίον αυτού που οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν παρομοιάσει με «ομοσπονδιακή εισβολή».

Η Rahman λέει ότι βρισκόταν καθ' οδόν για ένα προγραμματισμένο ραντεβού στο Κέντρο Τραυματικών Εγκεφαλικών Κακώσεων, όταν συνάντησε ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε μια διασταύρωση. Το βίντεο δείχνει τους πράκτορες να φωνάζουν παράλληλα με τις κραυγές των διαδηλωτών.

Ένας πράκτορας σπάει το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου της Rahman, ενώ άλλοι κόβουν τη ζώνη ασφαλείας της και την τραβούν έξω από το αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού. Στη συνέχεια, φρουροί την κουβαλούν από τα χέρια και τα πόδια προς ένα όχημα της ICE.

«Είμαι ανάπηρη και δεν μπορούσα να πάω στο γιατρό, γι' αυτό δεν κινήθηκα», είπε η Rahman, δείχνοντας προς το δρόμο. Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί της τραβούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Η Rahman βρέθηκε σε μια «τρομερή κατάσταση» και «δεν είχε πού να πάει», σύμφωνα με την Alexa Van Brunt, δικηγόρο της Rahman και διευθύντρια του MacArthur Justice Center.

«Οι μόνες επιλογές που είχε ήταν να προχωρήσει με το αυτοκίνητό της προς την κατεύθυνση των αξιωματικών της ICE και να διακινδυνεύσει να κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να τους βλάψει -κάτι που οδήγησε στο θάνατο της Renee Good- ή να παραμείνει ακίνητη, κάτι που τελικά οδήγησε σε σωματική βία και κακοποίηση», έγραψε η Van Brunt σε μια δήλωση.

Με πληροφορίες από CBC