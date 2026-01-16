ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE έσυραν ΑμεΑ πολίτη με τη βία από το όχημά της: «Πήγαινα στον γιατρό»

Της έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού, έκοψαν τη ζώνη ασφαλείας της και την τράβηξαν έξω για να τη συλλάβουν

The LiFO team
The LiFO team
Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE έσυραν ΑμεΑ πολίτη με τη βία από το όχημά της: «Πήγαινα στον γιατρό» Facebook Twitter
0

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη από την ICE, με θύμα αυτή τη φορά γυναίκα ΑμεΑ.

Μια Αμερικανίδα πολίτης που βρισκόταν καθ' οδόν για ένα ιατρικό ραντεβού, σύρθηκε έξω από το αυτοκίνητό της και τέθηκε υπό κράτηση από αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η ίδια την Πέμπτη, αφού βίντεο με τη σύλληψή της συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Aliya Rahman είπε ότι μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο κράτησης όπου της αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «ήταν μια ταραξίας που εμπόδιζε τους πράκτορες της ICE να πραγματοποιήσουν συλλήψεις στην περιοχή».

Αυτό το βίντεο συμπληρώνει μια σειρά από πλήθος διαδικτυακών αναρτήσεων που επιβεβαιώνουν την εντατικοποίηση των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης σε όλη την πόλη, την ώρα που χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούν συλλήψεις εν μέσω διαμαρτυριών εναντίον αυτού που οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν παρομοιάσει με «ομοσπονδιακή εισβολή».

Η Rahman λέει ότι βρισκόταν καθ' οδόν για ένα προγραμματισμένο ραντεβού στο Κέντρο Τραυματικών Εγκεφαλικών Κακώσεων, όταν συνάντησε ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε μια διασταύρωση. Το βίντεο δείχνει τους πράκτορες να φωνάζουν παράλληλα με τις κραυγές των διαδηλωτών.

Ένας πράκτορας σπάει το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου της Rahman, ενώ άλλοι κόβουν τη ζώνη ασφαλείας της και την τραβούν έξω από το αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού. Στη συνέχεια, φρουροί την κουβαλούν από τα χέρια και τα πόδια προς ένα όχημα της ICE.

«Είμαι ανάπηρη και δεν μπορούσα να πάω στο γιατρό, γι' αυτό δεν κινήθηκα», είπε η Rahman, δείχνοντας προς το δρόμο. Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί της τραβούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Η Rahman βρέθηκε σε μια «τρομερή κατάσταση» και «δεν είχε πού να πάει», σύμφωνα με την Alexa Van Brunt, δικηγόρο της Rahman και διευθύντρια του MacArthur Justice Center.

«Οι μόνες επιλογές που είχε ήταν να προχωρήσει με το αυτοκίνητό της προς την κατεύθυνση των αξιωματικών της ICE και να διακινδυνεύσει να κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να τους βλάψει -κάτι που οδήγησε στο θάνατο της Renee Good- ή να παραμείνει ακίνητη, κάτι που τελικά οδήγησε σε σωματική βία και κακοποίηση», έγραψε η Van Brunt σε μια δήλωση.

Με πληροφορίες από CBC

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει τις ένοπλες δυνάμεις στη Μινεσότα

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατό στη Μινεσότα - «Θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι η καταστολή των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μίας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE)
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ κινδυνεύει να συλληφθεί ξανά

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ κινδυνεύει να συλληφθεί ξανά

«Η πόρτα μπορεί να άνοιξε για πιθανή εκ νέου κράτηση στο μέλλον, αλλά αυτό δεν σταματά τη δέσμευσή μας στην Παλαιστίνη, στη Δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ
THE LIFO TEAM
Ισπανία:

Διεθνή / Ισπανία: Μετεωρολόγοι πέφτουν θύματα μίας αυξανόμενης «ρητορικής μίσους», αποκαλύπτει έρευνα

Η υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την αντίληψη για τη μετεωρολογία και υποτιμούν το έργο των επιστημόνων
THE LIFO TEAM
ΕΛΒΕΤΙΑ CRANS MONTANA ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ

Διεθνή / Ελβετία: H υπάλληλος του μπαρ που φέρεται να κρατούσε τα βεγγαλικά δεν γνώριζε τους κινδύνους, αναφέρει η οικογένειά της

Υπενθυμίζεται ότι οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας
THE LIFO TEAM
 
 