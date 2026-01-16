Χούλιο Ιγκλέσιας: Απαντά στις δύο γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας απάντησε δημόσια στις κατηγορίες δύο γυναικών που τον καταγγέλλουν για σεξουαλική κακοποίηση.

Πρόκειται για δύο πρώην εργαζόμενες στις επαύλεις του Χούλιο Ιγκλέσιας στην Καραϊβική. Οι καταγγελλόμενες επιθέσεις, που φέρεται να έλαβαν χώρα το 2021, ήρθαν στο φως την Τρίτη, ύστερα από έρευνα της ισπανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας elDiario.es και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias, την οποία αναπαρήγαγε και ο The Guardian.

Ο 82χρονος Ισπανός τραγουδιστής αρνείται ότι «κακοποίησε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε κάποια γυναίκα».

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram αναφέρει: «Με μεγάλη λύπη, απαντώ στις κατηγορίες δύο ατόμων που εργάζονταν στο σπίτι μου. Ποτέ δεν κακοποίησα, εξανάγκαζα ή έδειξα ασέβεια σε καμία γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με πονάνε βαθιά». Ο Ιγκλέσιας προσθέτει ότι θα «υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι σε αυτή τη σοβαρή προσβολή» και ευχαριστεί «τους τόσους πολλούς ανθρώπους για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης».

Χούλιο Ιγκλέσιας: Οι περιγραφές των γυναικών που τον καταγγέλλουν

Οι δύο γυναίκες –μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια, που χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα Rebeca και Laura– έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του Ιγκλέσιας στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Ισπανίας, την Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Οι καταγγελίες βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας από τους εισαγγελείς.

Η Rebeca ισχυρίστηκε ότι ο Ιγκλέσιας –77 ετών τότε– την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και την κακοποιούσε σεξουαλικά. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Η Laura δήλωσε στο elDiario.es και το Univision Noticias ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς τη συναίνεσή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε το στήθος μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα από τα περιστατικά συνέβη στην πισίνα της βίλας του στην Punta Cana, πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Την Τετάρτη, το elDiario.es δημοσίευσε μαρτυρίες της Rebeca και μιας ακόμη πρώην εργαζόμενης, της Carolina, σύμφωνα με τις οποίες τους ζητήθηκε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV και τα χλαμύδια. Οι γυναίκες ανέφεραν ότι στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αποστείλουν τα αποτελέσματα σε μία από τις οικιακές βοηθούς του Ιγκλέσιας.

Το μέσο φέρεται επίσης να έχει στη διάθεσή του ιατρικά έγγραφα που δείχνουν ότι πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη βίλα του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021 υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Σε συνέντευξή της στο elDiario.es, η Laura ανέφερε ότι η ίδια και η Rebeca αποφάσισαν να κινηθούν νομικά ώστε να ενθαρρύνουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν. «Πιστεύω ότι με την ανάληψη νομικών μέτρων στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα θύματα αυτού του ατόμου –του Χούλιο Ιγκλέσιας– να μιλήσουν και να πιστέψουν στη δικαιοσύνη», δήλωσε. «Να καταλάβουν ότι αυτό δεν συνέβη μόνο σε εμάς».

Με πληροφορίες από The Guardian

