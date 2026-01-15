Έντι Ράμα: «Εσείς οι Έλληνες πιστεύετε ότι είστε οι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

Μιλώντας σε πάνελ Συνόδου Κορυφής για τη βιωσιμότητα στο Άμπου Ντάμπι, ο Έντι Ράμα προχώρησε σε μια σειρά σχολίων με αποδέκτες τους Έλληνες, προκαλώντας αίσθηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συντονιστής του πάνελ αποκάλεσε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας «Έντι Ράμι», με τον Ράμα να σπεύδει να τον διορθώσει.

Όταν διαπίστωσε ότι ο συνομιλητής του είναι Έλληνας, ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είσαι Έλληνας, σωστά; Γι’ αυτό πρόφερες λάθος το όνομά μου. Το ξέρω, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά».

Τα σχόλια για τους Έλληνες δεν σταμάτησαν όμως εκεί.

Ο Έντι Ράμα, με αφορμή μια άλλη ερώτηση, δήλωσε: «Εσείς οι Έλληνες πάντα υποτιμάτε τους άλλους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο στη φιλοσοφία. Πιστεύετε ότι είστε οι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε».

Το βίντεο με τα σχόλια:

"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Λίγο αργότερα, επανήλθε λέγοντας: «Μετράτε σαν Έλληνες. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία μηδενικά παραπάνω. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Γι’ αυτό σας αγαπά τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση».