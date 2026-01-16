Νότια Κορέα: Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ-γιολ

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Γιουν Σουκ-γιολ (Yoon Suk Yeol), σε πέντε χρόνια φυλάκιση την Παρασκευή για ορισμένες κατηγορίες που σχετίζονται με την επιβολή του στρατιωτικού νόμου.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Γιουν Σουκ-γιολ για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας, στην πρώτη ποινική απόφαση σε μια σειρά από δίκες σε βάρος του για την αποτυχημένη απόπειρά του στα τέλη του 2024 να επιβάλει το στρατιωτικό νόμο.

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την κίνησή του εναντίον του κοινοβουλίου της χώρας, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρή πολιτική κρίση που κατέληξε στην καθαίρεσή του, στον 65χρονο συντηρητικό πρώην ηγέτη επιβλήθηκε ποινή μικρότερη από την πρόταση της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει κάθειρξη δέκα ετών.

Νότια Κορέα: Αντιμέτωπος με άλλες επτά δίκες ο Γιουν Σουκ-γιολ

Πρώην εισαγγελέας και ο ίδιος, ο Γιουν Σουκ-γιολ βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες επτά δίκες, στην κύρια από τις οποίες, με την κατηγορία της εξέγερσης, θα μπορούσε να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου. Σήμερα δικαστήριο της κεντρικής περιφέρειας της Σεούλ αποφάνθηκε σχετικά με μία από τις πολλαπλές δευτερεύουσες πτυχές της υπόθεσης που είχε βυθίσει τη χώρα σε μήνες μαζικών διαδηλώσεων και πολιτικής αστάθειας.

Ο Γιούν κατηγορούνταν ότι απέκλεισε μέλη της κυβέρνηση από μια συνεδρίαση για την προετοιμασία της επιβολής του στρατιωτικού νόμου, καθώς και ότι εμπόδισε τους ερευνητές να τον συλλάβουν. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας είχε κλειστεί επί εβδομάδες μέσα στην κατοικία του στη Σεούλ υπό την προστασία της φρουράς του, κάνοντας μάλιστα να αποτύχει μια πρώτη επιδρομή των αρχών για τη σύλληψή του.

Συνελήφθη τελικά πέρυσι τον Ιανουάριο στη διάρκεια εφόδου που διήρκεσε ώρες. Είχε γίνει τότε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος της Νότιας Κορέας που συνελήφθη και φυλακίσθηκε.

Νότια Κορέα: Τι είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

«Αν και είχε το καθήκον, περισσότερο από κάθε άλλον, να επιβάλλει τον σεβασμό στο Σύνταγμα και στο κράτος δικαίου ως πρόεδρος, ο κατηγορούμενος επέδειξε μια στάση περιφρόνησης του Συντάγματος», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Μπεκ Ντε Χιούν ανακοινώνοντας την ετυμηγορία του.

«Η ενοχή του κατηγορουμένου είναι εξαιρετικά σοβαρή», πρόσθεσε. Ο Γιουν Σουκ-γιολ έχει τώρα στη διάθεσή του επτά ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Ωστόσο, τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει.

Στη χωριστή δίκη του για εξέγερση, η εισαγγελία ζήτησε την Τρίτη την ποινή του θανάτου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει στη Νότια Κορέα, παρόλο που καμιά εκτέλεση δεν έχει πραγματοποιηθεί από το 1997.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 19 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press