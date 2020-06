Το αμερικανικό ποπ συγκρότημα Lady Antebellum άλλαξε το όνομά του σε Lady A καθώς το Antebellum παραπέμπει σε εποχές δουλείας.

Το τρίο από το Νάσβιλ που κερδίσει πέντε Γκράμι ενώ επτά άλμπουμ του έχουν περιληφθεί στο αμερικανικό Top 10 - εκ των οποίων τα τρία στο νούμερο ένα.

Η λέξη antebellum (προπολεμικός) χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ ως αναφορά στην περίοδο και την αρχιτεκτονική του αμερικανικού νότου πριν τον Εμφύλιο.

Το συγκρότημα σημειώνει πως πήρε το όνομά του από ένα αρχιτεκτονικό ρεύμα, ωστόσο εξέφρασε τη «βαθιά λύπη για τον πόνο που ίσως προκάλεσε» και μετά τις μαζικές και οργισμένες διαδηλώσεις που διαδέχτηκαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Σε δήλωση στο Twitter, οι Charles Kelley, Hillary Scott και Dave Haywood επισήμαναν πως βλέπουν καθαρά τις «αδικίες, την ανισότητα και τις προκαταλήψεις που υφίστανται οι μαύρες γυναίκες και άνδρες» καθώς και «τα τυφλά σημεία που δεν ξέραμε καν πως υπήρχαν».

Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από το μεταπολεμικό αρχιτεκτονικό στιλ και φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά ως μπάντα μπροστά από ένα τέτος σπίτι περίπου 14 χρόνια πριν.

«Μας θυμίζει όλη αυτή τη μουσική του νότου που μας επηρέασε» γράφουν οι τρεις προσθέτοντας: «Λυπόμαστε βαθιά για τον πόνο που ίσως προκάλεσε αυτό και για όποιον ένιωσε ανασφαλής, αθέατος ή χωρίς αξία. Το να προκαλέσουμε αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μας, ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός πως στην πραγματικότητα αυτό κάναμε».

Το συγκρότημα είναι γνωστό για την επιτυχία τους Need You Now που είχε φτάσει στο νούμερ 2 του αμερικανικού τσαρτ και στο τοπ 20 του βρετανικού το 2010.

Με πληροφορίες από BBC