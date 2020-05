Ο Γάλλος υπουργός Υγείας Olivier Véran διέταξε την επανεξέταση της χρήσης της υδροξυχλωροκίνης ως θεραπείας για την Covid-19 καθώς μια μελέτη έδειξε ότι αύξησε τα ποσοστά θνησιμότητας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προώθησε το φάρμακο κατά της ελονοσίας και χωρίς να προσφέρει επιστημονικά δεδομένα, πρόσφατα είπε ότι το έπαιρνε για να αποτρέψει τον ιό.

Σε ένα tweet, ο Véran είπε ότι ζήτησε από τη συμβουλευτική επιτροπή υγείας της κυβέρνησης να επανεξετάσει τις οδηγίες συνταγογράφησης του φαρμάκου εντός 48 ωρών. Περιέγραψε τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκε από το ιατρικό περιοδικό The Lancet ως «ανησυχητικά».

Suite à la publication dans @TheLancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription.