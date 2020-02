Για πιθανή παγκόσμια πανδημία του κοροναϊού κάνει λόγο καθηγητής του Χάρβαρντ λέγοντας πως ενδέχεται να μολυνθεί μέχρι έως και το 70% του πληθυσμού.

Ειδικότερα, με τον αριθμό των θυμάτων του κοροναϊού να έχει ξεπεράσει τους 1500 ανθρώπους ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, Μαρκ Λίπσιτς, μιλώντας στην Wall Street Journal είπε πως «είναι πιθανό να δούμε μια παγκόσμια πανδημία» του κοροναϊού με έως και το 70% των ανθρώπων να μολυνθεί παγκοσμίως.



«Νομίζω ότι είναι πιθανό να υπάρξει παγκόσμια πανδημία» δήλωσε ο Λίπσιτς, προσθέτοντας πως «εάν συμβεί μια πανδημία, το 40% με 70% των ανθρώπων παγκοσμίως είναι πιθανόν να μολυνθούν το επόμενο έτος» είπε και πρόσθεσε πως «όσο για το ποσοστό αυτών που θα παρουσιάσουν συμπτώματα, δεν μπορώ να δώσω έναν καλό αριθμό».

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ο καθηγητής επιδημιολογίας τόνισε στον πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως δεν γνωρίζουμε ποιο ποσοστό είναι συμπτωματικό. Επίσης, όπως λέει, έχουμε μόνο μια τυχαία εκτίμηση για το ποιο ποσοστό συμπτωματικών ατόμων θα παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές.

I did actually say the quote that is going around, but the article contained vital context -- we don't know what proportion are symptomatic. Also we have only a rough estimate of what proportion of symptomatic people will have severe outcomes. pic.twitter.com/cWzvINSZBm — Marc Lipsitch (@mlipsitch) February 14, 2020

Απαντώντας στο γιατί πιστεύει ότι είναι πιθανή μια πανδημία, ο Μαρκ Λίπσιτς αναφέρει πως «Η μόλυνση από τον κορωνοϊό έχει γίνει σε πολλά μέρη στην Κίνα και σε πολλές χώρες του κόσμου, με σημαντικούς αριθμούς δευτερογενών μεταδόσεων. Η κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον SARS, για παράδειγμα(όπου οι ΗΠΑ είχαν πολλές εισαγωγές αλλά καμία γνωστή μετάδοση).

Why do I think a pandemic is likely? The infection is in many parts of China and many countries in the world, with meaningful numbers of secondary transmissions. The scale is much larger than SARS for example (where the US had many introductions and no known onward transmission) — Marc Lipsitch (@mlipsitch) February 14, 2020

Σχετικά με το ποσοστό του πληθυσμού που πιστεύει ότι πιθανά θα μολυνθεί εξηγεί πως «τα απλά μαθηματικά μοντέλα με απλοποιημένες υποθέσεις θα προέβλεπαν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που δίνουν οι εκτιμήσεις του R0 (βασικός αριθμός αναπαραγωγής) στην περιοχή 2-3 (80-90%). Κάνοντας πιο ρεαλιστικές υποθέσεις, ίσως με μια μικρή βοήθεια από την εποχικότητα, οι αριθμοί πέφτουν πιο χαμηλά.