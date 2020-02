Δημόσια συγγνώμη ζήτησε εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις Μαλδίβες μετά τη κατακραυγή που δημιούργησε στα κοινωνικά δίκτυα, το βίντεο με τη σύλληψη μίας Βρετανίδας τουρίστριας επειδή φορούσε μπικίνι.

Η τοπική αστυνομία είπε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα περπατούσε σε κεντρικό δρόμο του νησιού «απρεπώς» ντυμένη και πως ήταν μεθυσμένη κατά τη διάρκεια της σύλληψής της, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αστυνομικών που της έλεγαν να ντυθεί.



Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τρεις αστυνομικούς να προσπαθούν να συλλάβουν την τουρίστρια ενώ ένας τέταρτος προσπαθούσε να την καλύψει με μία πετσέτα. Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «αυτό είναι σεξουαλική επίθεση σε βάρος μου».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μοχάμεντ Νάσιντ, εξέφρασε από το κοινοβούλιο τη δημόσια συγγνώμη του προς την τουρίστρια η οποία αφέθηκε ελεύθερη από τους αστυνομικούς έπειτα από δύο ώρες. Η τουρίστρια έχει φύγει από το νησί των 340.000 Σουνιτών ωστόσο ο Νασίντ είπε ότι ελπίζει πως οι Αρχές τουρισμού της χώρας θα την προσκαλέσουν να επιστρέψει.

Incident in Maafushi in which our officers restrained a female tourist seems to be badly handled. I apologise to the tourist & the public for this. The challenge I have taken up is to professionalise the police service & we are working on that. This matter is being investigated.