Περιπαικτικά σχόλια έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αποκάλυψη του νέου logo για την Space Force που ίδρυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αμέσως παρατήρησαν οι περισσότεροι, το έμβλημα φέρει μία ύποπτη ομοιότητα με τον αντίστοιχο θυρεό του φανταστικού αστρο-στόλου, της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek. Κάποιοι έσπευσαν να υπερασπιστούν το σχέδιο, επιμένοντας ότι πηγή έμπνευσης ήταν το αντίστοιχο σήμα του Air Force One, αλλά η ομοιότητα με το Star Trek σχολιάζεται από χιλιάδες χρήστες στα social media και ακόμα και από συντελεστές της σειράς.

The official U.S. Space Force seal was unveiled January 24, 2020 by the President. The creation of the U.S. Space Force seal pays tribute to the newest Armed Service.



To read more go to:https://t.co/Ah66EI5PxX pic.twitter.com/M1Z9HxDjkg