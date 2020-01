Μία υπόθεση αυτοκτονίας μίας 18χρονης από την Ιρλανδία η οποία έπεσε θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Ζάκυνθο, δημοσιεύει η Βρετανική εφημερίδα «The Sun».



Σύμφωνα με το δημοσίευμα η 18χρονη Τζούλι Κρόου, η έζησε εφιαλτικές στιγμές κατά τη διάρκεια διακοπών της στη Ζάκυνθο και μην αντέχοντας την ιδέα ότι δε θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη στους δράστες που τη βίασαν, έβαλε τέλος στη ζωή της.



Μιλώντας στην βρετανική Sun, η μητέρα της 18χρονης, η Άννα Κρόου, περιγράφει τα όσα έζησε η κόρη της που είχε έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές της. Όπως είπε, η κόρη της δέχτηκε δύο σεξουαλικές επιθέσεις όσο βρισκόταν στη Ζάκυνθο. Η πρώτη σημειώθηκε το πρώτο βράδυ που βρέθηκε στο νησί, όταν ένας άντρας την άρπαξε και προσπάθησε να τη φιλήσει ενώ ένας άλλος προσπάθησε να βάλει το χέρι του μέσα στο παντελόνι της, όμως εκείνη κατάφερε να διαφύγει.



Σύμφωνα με την ίδια, δύο μέρες αργότερα, ένας ξανθός άντρας, ο οποίος της είπε ότι είναι Σουηδός, φαίνεται πως τη νάρκωσε κι έπειτα τη βίασε, ενώ ήταν αναίσθητη. Ο δράστης φαίνεται πως έβαλε τον αντίχειρά της στο στόμα της 18χρονης και μετά από αυτό ξεκίνησε να ζαλίζεται. Μετά από αυτό, όλες οι «εικόνες» από εκείνη τη νύχτα είναι συγκεχυμένες. Η Τζούλι θυμάται να ξυπνά το επόμενο πρωί βλέποντας αίματα στο σεντόνι της. Η νεαρή κοπέλα έφερε, επίσης, μελανιές και μώλωπες στο σώμα της και έτσι κατάλαβε ότι «κάτι απαίσιο της είχε συμβεί», χωρίς, όμως, να ξέρει τι ακριβώς. Λίγο αργότερα έμαθε από τις φίλες της ότι είδαν έναν ξανθό άντρα μαζί της στο δωμάτιό της, και κατάλαβε πως πρόκειται για τον Σουηδό που είχε γνωρίσει.

Επιστρέφοντας από τις διακοπές η 18χρονη αποκάλυψε στη μητέρα της ότι είναι ομοφυλόφιλη. Ωστόσο η μητέρα της καταλάβαινε πως κάτι δεν πήγαινε καλά καθώς η κόρη δυσκολευόταν να κοιμηθεί. Λίγες μέρες αργότερα η 18χρονη την πήρε τηλέφωνο ενώ βρισκόταν στη δουλειά και της αποκάλυψε: «Μαμά, έχω και κάτι άλλο να σου πω, στην Ελλάδα έπεσα θύμα βιασμού».

Η Τζούλι ήρθε σε επαφή με τη Μονάδα Θεραπείας της Σεξουαλικής Προσβολής και το Κέντρο Κρίσεων του Δουβλίνου ωστόσο ο συναισθηματικός πόνος που βίωνε ήταν αβάσταχτος. Η 18χρονη βρέθηκε νεκρή από τον πατέρα της στο σπίτι τους, στις 4 Νοεμβρίου.

Anna Crowe shares the story about her beautiful daughter Julie Crowe (18) who was sexually assaulted, drugged and raped in Greece last summer. Julie took her own life on November 4, 2019. Anna hopes by sharing their story it will prevent something like this happening again. pic.twitter.com/xWHBUnYVOb