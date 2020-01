Το φαντασμαγορικό θέαμα με drone στον ουρανό της Σαγκάης την Πρωτοχρονιά δεν συνέβη τελικά ποτέ στην πραγματικότητα εκείνο το βράδυ, αλλά μερικές ημέρες νωρίτερα.

Οι εικόνες από την χάι-τεκ πρωτοχρονιά, με drones που σχημάτιζαν στον ουρανό ηλεκτρικούς αστερισμούς, έκαναν τον γύρο του κόσμου και μεταδόθηκαν από εκατοντάδες μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, είπαν πως εκείνο το βράδυ δεν είδαν απολύτως τίποτα.

Η εταιρία πίσω από την επίδειξη επιβεβαίωσε στο BBC πως το βίντεο που μεταδόθηκε παγκοσμίως είχε στην πραγματικότητα γυριστεί τρεις ημέρες πιο πριν, στις 28 Δεκεμβρίου. Το υλικό, που έδωσαν στη δημοσιότητα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, δείχνει τα 2.000 drones που υψώθηκαν στο νυχτερινό ουρανό και συντονισμένα άρχισαν να παίρνουν διάφορους σχηματισμούς, εν είδει ηλεκτρικών αστερισμών πάνω από τον ποταμό Χουάνγκ Που.

Το βίντεο μεταδόθηκε από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, που επιδοκίμασαν την πρωτοβουλία ως μια φουτουριστική εναλλακτική αντί των παραδοσιακών πυροτεχνημάτων, που επιπλέον δεν διαταράσσει το περιβάλλον.

In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River https://t.co/wq7AvkkIpI pic.twitter.com/XKECtdnAVY — The New York Times (@nytimes) December 31, 2019

Ωστόσο σύμφωνα με το τοπικό αγγλικό ειδησεογραφικό The Shanghaiist, ο κόσμος που παρακολουθούσε από τις όχθες του ποταμού δήλωσε ότι «δεν είδαμε τίποτα στον νυχτερινό ουρανό. Κανένα drone. Τίποτε απολύτως». «Είναι 100% κινεζικά fake news. Στεκόμασταν έξω χθες το βράδυ για ένα σόου που δεν συνέβη ποτέ», σχολίασε στο Twitter κάποιος χρήστης. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως ένα βίντεο που είχε δημοσιευθεί στις 29 Δεκεμβρίου έδειχνε ακριβώς το ίδιο θέαμα.

This blows my mind because it’s 100% Chinese fake news. We stood outside last night for a show that never happened lol



Shanghai Welcomes 2020 With Spectacular Drone Light Show https://t.co/g7zzEvjHQc via @YouTube — Patrick Cox (@PatrickCoxII) January 1, 2020

I was in the Bund on New Years Eve right in that time and nothing happened. All the drones display is fake. — Abraham Pérez🇪🇸 (@AbrahamPrez25) January 1, 2020





Το BBC επικοινώνησε με την υπεύθυνη εταιρία Yihang Bailu, της οποίας ο διαχειριστής παραδέχθηκε πως το βίντεο είχε γυριστεί στις 28 Δεκεμβρίου, εξηγώντας πως όλο αυτό κανονίστηκε από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Shanghai Dragon Television «για να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη παγκόσμια μετάδοση».

Την ίδια στιγμή, οι τοπικές αρχές φέρεται να είχαν εξηγήσει στα επίσημα social media πως στις 30 Δεκεμβρίου «δεν θα υπάρχουν εορταστικές δραστηριότητες για την Πρωτοχρονιά».

Παρά τις πολλές αντιδράσεις, αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν ενοχλήθηκαν από το μαγνητοσκοπημένο υλικό, με αρκετούς να σχολιάζουν πως ήταν μια ώριμη κίνηση, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και πιθανοί τραυματισμοί. Άλλωστε από το 2014, όταν σχεδόν 40 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε μια από τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, η Σαγκάη έχει πάψει τις φαντασμαγορικές διοργανώσεις.

