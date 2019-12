Περίπου 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω ή γύρω από το νησάκι Γουάιτ στη Νέα Ζηλανδία όταν εξερράγη το ηφαίστειο, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν, κάνοντας λόγο για τραυματίες και πολλούς αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον Guardian υπάρχουν ήδη πληροφορίες για έναν νεκρό και πως τουλάχιστον 7 άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα η πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως περίπου 100 άνθρωποι, κυρίως τουρίστες, βρίσκονταν σήμερα Δευτέρα «πάνω ή γύρω» από το ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, όταν σημειώθηκε ηφαιστειακή έκρηξη και ορισμένοι εξ αυτών αγνοούνται.

«Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησάκι ή γύρω από αυτό. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους αγνοούνται», είπε η Αρντέρν, κάνοντας επίσης λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. «Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και ασφαλώς όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς», πρόσθεσε η επικεφαλής της νεοζηλανδικής κυβέρνησης απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στο Ουέλινγκτον λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

WATCH: Dramatic video shows moment volcano erupts at White Island in New Zealand; an unknown number of people are missing pic.twitter.com/Ei8uMysms4 — BNO News (@BNONews) December 9, 2019





Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Πλάνα από κάμερες πάνω στο ηφαίστειο κατέγραψαν περίπου έξι ανθρώπους να βαδίζουν πάνω στο χείλος του κρατήρα περί τις 14:10 τοπική ώρα [03:10 ώρα Ελλάδας].

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.



The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg — Michael Schade (@sch) December 9, 2019





Η δήμαρχος της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Γουάιτ, επιβεβαίωσε στο Radio New Zealand ότι υπάρχουν τραυματίες. «Δεν είμαι σίγουρη για την έκταση ή τη φύση των τραυμάτων τους», είπε και πρόσθεσε πως γιατροί αναμένουν να διακομιστούν τα θύματα για να τους προσφέρουν φροντίδες.

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016.

Πυκνή λευκή στήλη ηφαιστειακής τέφρας, καπνού και άλλων ηφαιστειακών αναβλημάτων είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση από το νησί.

Έχει ενεργοποιηθεί το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, stuff.co.nz