Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Σάντα Κλαρίτα στην Καλιφόρνια, καθώς ένοπλος επιτέθηκε σε σχολείο τραυματίζοντας επτά άτομα.

Η αστυνομία καταδιώκει ως ύποπτο έναν άνδρα «με ασιατικά χαρακτηριστικά» που φοράει μαύρα ρούχα. Προς το παρόν ο άνδρας δεν έχει συλληφθεί. Η Σάντα Κλαρίτα βρίσκεται βόρεια του Λος Άντζελες.

This is an active shooter situation. The suspect described to be a male Asian, black clothing is outstanding.