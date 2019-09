Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τερματίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, έπειτα από την βομβιστική επίθεση των ισλαμιστών ανταρτών στην Καμπούλ, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους έναν Αμερικανό στρατιώτη.

Οι διαπραγματεύσεις μετά από ένα χρόνο συνομιλιών είχαν φτάσει στο όριο της σύναψης μιας ιστορικής συμφωνίας για τον τερματισμό του 18ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

«Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ σημαντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σκοτώνοντας 12 αθώους ανθρώπους, τότε πιθανώς δεν έχουν την εξουσία να διαπραγματευτούν μια ουσιαστική συμφωνία έτσι κι αλλιώς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Twitter.

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?