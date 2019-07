Ένας κόκορας που κατηγορείται για ηχορύπανση αλλά έχει ανακηρυχθεί αγροτικής ζωής έχει γίνει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης στη Γαλλία.

Η πόλη εναντίον της υπαίθρου ή μια απλή υπόθεση ηχορύπανσης; Ο πετεινός Μορίς, τον οποίο έχουν βάλει στο στόχαστρο οι γείτονές του, σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στη νοτιοδυτική Γαλλία, κατηγορείται για παρενόχληση, αφού με τα κοκορίκο του τους ξυπνάει κάθε πρωί, πολύ πρωί.

Ο Μορίς ήταν κουρασμένος και δεν παρέστη στη δίκη του. Απόντες ήταν όμως και οι κατήγοροι, ένα ζευγάρι συνταξιούχων που, προσπαθώντας να φιμώσει τον πετεινό τον μετέτρεψε σε σύμβολο της αγροτικής ζωής και παγκόσμιο σταρ – η ιστορία του έφτασε μέχρι και τη New York Times. Αντί για τον Μορίς, στο δικαστήριο πήγαν για να τον στηρίξουν η Πομπαντούρ και ο Ζαν-Ρενέ, μια πουλάδα και ένας γιγαντιαίος κόκορας ράτσας Μπράχμα. Παρούσα και η ιδιοκτήτρια του «ενοχλητικού» πτηνού, η Κορίν Φεσό.

Ο εν λόγω πετεινός ζει στο Σεν-Πιερ ντ' Ολερόν, όπου τα «κοκορίκο» του, πριν ακόμη ξημερώσει ο ήλιος, ενοχλούν τους ιδιοκτήτες μιας γειτονικής, εξοχικής κατοικίας. Ο δικηγόρος τους, ο Βενσάν Ιμπερντό, επιμένει ότι δεν πρόκειται για μια διένεξη «της πόλης εναντίον της υπαίθρου» αλλά για ένα πρόβλημα ηχορύπανσης, όπως αυτή που προκαλείται από τα γαυγίσματα των σκύλων, τα κλάξον των αυτοκινήτων, τη δυνατή μουσική.

{en francais} This is a fascinating story about a rooster and his neighbours who thinks he sings too loud and sued his owners ... https://t.co/BSlGsZyPz1