Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν την Δευτέρα νέες σημαντικές κυρώσεις κατά του Ιράν, λίγες ώρες αφού διαβεβαίωσε ότι αν η Ισλαμική Δημοκρατία εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, «θα γίνει ο καλύτερος φίλος της».

«Θέτουμε σε εφαρμογή επιπλέον σημαντικές κυρώσεις κατά του Ιράν την Δευτέρα», ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος. «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα!». Βάσει της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που υπεγράφη το 2015, από την οποία όμως οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2018, το Ιράν έχει δεσμευθεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες εναλλάσσει τις στρατιωτικές απειλές με εκκλήσεις για διάλογο, είχε διαβεβαιώσει ότι αν οι Ιρανοί αποκηρύξουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, θα γίνει ο «καλύτερος φίλος τους».

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!