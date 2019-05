Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σήμερα σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μεταφέραμε έναν άνθρωπο με εγκαύματα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό καθώς, όπως είπε, οι αρχές ερευνούν για την ώρα το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, το περιστατικό συνέβη στις 12:20μ.μ, στη συμβολή των οδών 15th και Constitution Ave. Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας φαίνεται να φλέγεται στο πάρκο νότια του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέφρι Άνταμς, εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών διαβεβαίωσε πως αξιωματικοί αντέδρασαν αστραπιαία, «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα» από τη στιγμή που ο άνδρας τυλίχτηκε στις φλόγες. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου ατόμου δεν έχουν γίνει γνωστά αλλά οι αρχές επιβεβαίωσαν πως διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) 29 Μαΐου 2019

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7 — patlangs (@LangsPat) 29 Μαΐου 2019

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) 29 Μαΐου 2019

Με πληροφορίες από CNBC