Ενώ νόμιζαν ότι είχαν μόλις προσγειωθεί στο Ντίσελντορφ, στη Γερμανία, οι επιβάτες μιας πτήσης της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας British Airways ανακάλυψαν πως είχαν προσγειωθεί Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Το Εδιμβούργο απέχει περισσότερο από 800 χιλιόμετρα από το Ντίσελντορφ και βρίσκεται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση για ένα αεροπλάνο, που είχε ξεκινήσει από το Λονδίνο.

Οι επιβάτες του αεροπλάνου δεν αντιλήφθηκαν το λάθος, παρά μόνο κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο Εδιμβούργο.

Αφού προχώρησε σε ανεφοδιασμό καυσίμων, το αεροπλάνο ξεκίνησε εκ νέου, αυτή τη φορά, με προορισμό το Ντίσελντορφ, σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση, όπου προσγειώθηκε με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών.

«Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με την εταιρεία WDL Aviation, που πραγματοποίησε αυτήν την πτήση για λογαριασμό της British Airways, ώστε να καθορίσουμε τον λόγο για τον οποίο κατατέθηκε λάθος σχέδιο πτήσης» ανέφερε ένα εκπρόσωπος τύπου.

Το περιστατικό προκάλεσε τις αντιδράσεις των επιβατών στα social media.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways

The flight has been diverted to Edinburgh, we don't have any information as to why at the moment. There is an estimated departure time of 10:30 from Edinburgh to make way to Dusseldorf. Sarah