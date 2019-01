Παρά τον τερματισμό του shutdown, η διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για το Τείχος στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού συνεχίζεται.

Η Νάνσι Πελόζι ξεκαθάρισε σήμερα ότι κανένα κονδύλι χρηματοδότησης του Τείχος που θέλει να οικοδομήσει ο πρόεδρος δεν θα περιλαμβάνεται στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό για την οποία εργάζεται διακομματική ομάδα διαπραγμάτευσης.

«Δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα για το τείχος στο νομοσχέδιο», είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στους δημοσιογράφους.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι αν οι Ρεπουμπλικανοί έχουν προτάσεις για την πρόσθεση επιπλέον πυλών εισόδου ή τεχνολογιών, αυτού του είδους τα πράγματα μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση.

«Δεν αποτελεί διαπραγμάτευση για τον πρόεδρο να λέει...'δεν έχει σημασία τι λέει το Κογκρέσο», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλει ο πρόεδρος το Κογκρέσο να είναι εντελώς ασήμαντο στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του αμερικανικού λαού; Όχι. Αφήστε τους να εργαστούν με βάση τη θέλησή τους».

Τέλος, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ένα νομοσχέδιο που θα δίνει μόνιμο τέλος σε νέες αναστολές λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdowns) θα πρέπει να αποτελεί μέρος των σημερινών διαπραγματεύσεων για την ασφάλεια των συνόρων.

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ επανήλθε με αναρτήσεις του στο Twitter στο θέμα του τείχους: «Ας τα αποκαλούμε τείχη και να σταματήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια", έγραψε στην ανάρτησή του, δείχνοντας να απευθύνεται στους δικούς του πολιτικούς συμβούλους. "Το ΤΕΙΧΟΣ είναι ΤΕΙΧΟΣ"», ανέφερε ένα από τα tweets του. Νωρίτερα είχε γράψει πως κομμάτια του τείχους έχουν ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζονται.

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other!