To Polar Vortex με Θερμοκρασίες έως και -55 βαθμούς Κελσίου στις Μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 90 εκατομμύρια κάτοικοι να έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) και οι υπηρεσίες Υγείας προειδοποίησαν ότι πρόκειται για συνθήκες απειλητικές για τη ζωή. Ήδη μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία συνιστά μάλιστα σε όσους κυκλοφορούν, να καλύπτουν το στόμα τους για να προστατεύσουν τους πνεύμονες από τον κρύο αέρα. «Θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική αναπνοή, ακόμη και να μιλούν» γράφει η USA Today.

Στο χωριό Πόνσφορντ στη Μινεσότα η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 55 βαθμούς Κελσίου. «Τα θερμόμετρα καταγράφουν πλέον θερμοκρασίες χαμηλότερες και από τον πλανήτη Άρη» μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κύμα ψύχους πλήττει ήδη κάπου 83 εκατομμύρια Αμερικανούς ή το 25 %του πληθυσμού.

Από το πρωτοφανές κύμα πολικού ψύχους έχουν πληγεί οι πολιτείες Ιλινόι, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Νότια Ντακότα και το Ουισκόνσιν. Το Σικάγο, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Μίτσιγκαν, έχει παγώσει με τα θερμόμετρα να δείχνουν μείον 33 βαθμούς Κελσίου. «Επικρατεί πιο δριμύ ψύχος από ό, τι σε περιοχές της Ανταρκτικής» μετέδωσε το CNN. Οι αρχές δημιούργησαν περισσότερα από 60 καταφύγια για τους αστέγους

Οι πρωτοφανείς αυτές συνθήκες ώθησαν φυσικά πολλούς να κάνουν και κάποια πειράματα, τα οποία ανήρτησαν σε βίντεο στο Twitter: Αδειάζουν για παράδειγμα ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι στον αέρα - και το νερό μετατρέπεται σε λίγα δευτερόλεπτα σε πάγο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει εκτοξεύοντας νερό με νεροπίστολα.

Tα ζεστά μακαρόνια και ένα πιρούνι έγιναν παγωμένο γλυπτό:

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY

Αυτή η νεαρή στην Αϊόβα βγήκε με τα μαλλιά της βρεγμένα στο κρύο...

Στο Σικάγο κάποιος έριξε ένα ποτήρι νερό σε ένα τζάμι στη βεράντα:

Στο Σικάγο σχεδόν όλοι δοκιμάζουν να πετάξουν ζεστό νερό στον αέρα για να γίνει χιόνι στη στιγμή:

Και ένα best of από όσα περίεργα συμβαίνουν όταν κάνει πολύ κρύο.

The polar vortex has brought record-low temperatures to the midwest. Are you feeling the chill? pic.twitter.com/3o2Wfm6ekE