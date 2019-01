Όλες οι πόλεις στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ είναι σε συναγερμό καθώς η πολική δίνη, γνωστή και ως Polar Vortex, επελαύνει φέροντας θερμοκρασίες τόσο κάτω από το μηδέν που σκοτώνουν.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πολιτείες ενώ οι αρχές παροτρύνουν τους κατοίκους «Μην μιλάτε όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και μην παίρνετε βαθιές ανάσες!».

Η θερμοκρασία στο Σικάγο έφτασε στους -30 βαθμούς με την πόλη να είναι πιο κρύα ακόμη και από τμήματα της Ανταρκτικής.

Ο ποταμός πάγωσε και το τοπίο είναι αλπικό. Στο Σικάγο χιονίζει καθημερινά από τις 17 Ιανουαρίου, δηλαδή επί 13 συνεχόμενες ημέρες, κάτι που συνέβη για τελευταία φορά τον χειμώνα του 1978-79.

Το Polar Vortex εκτιμάται πως επηρεάζει 250 εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, δύο κάτοικοι του Μίσιγκαν βρέθηκαν νεκροί στις γειτονιές τους, ανέφερε το Associated Press. Οι αξιωματούχοι λένε ότι είχαν αποπροσανατολιστεί και περιπλανήθηκαν στο κρύο χωρίς κατάλληλη ενδυμασία.

Την Τρίτη, ένας 55χρονος άνθρωπος πέθανε σε ένα γκαράζ του Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν, με τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο για κατάρρευση λόγω κρύου.

Στο Πέκιν του Ιλινόις ένας 82χρονος άνδρας πέθανε από υποθερμία έξω από το σπίτι του.

Ένας 75χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα κοντά στο Σικάγο τη Δευτέρα και στη βόρεια Ιντιάνα, ένα νεαρό ζευγάρι πέθανε μετά από τροχαίο σε παγωμένο δρόμο.

Εκατομμύρια κάτοικοι ξύπνησαν σήμερα με το ψύχος να επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Στη Μινεάπολη της Μινεσότα οι αρχές άνοιξαν τα κέντρα φιλοξενίας μέσα σε δημόσια κτίρια και βιβλιοθήκες, ενώ οι επιβάτες των τρένων και των λεωφορείων θα μπορούν να προστατεύονται από το κρύο παραμένοντας στις εγκαταστάσεις των σταθμών.

Το κύμα ψύχους θα συνοδεύεται από ισχυρές ριπές ανέμων που μπορεί να προκαλέσουν κρυοπαγήματα αν το δέρμα δεν προστατεύεται για μερικά λεπτά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

