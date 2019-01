Μια σελίδα στο σημειωματάριο του Τζον Μπόλτον, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ίσως προαναγγέλλει εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ακόμα και στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ήδη κυρώσεις στην εταιρία διυλιστηρίων της Βενεζούελας, θυγατρική της κρατικής εταιρείας πετρελαίου, PDVSA.

Ο Νικολάς Μαδούρο κάνει λόγο για παράνομη ενέργεια και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

ο Μπόλτον δήλωσε πως περιουσιακά στοιχεία αξίας 7 δισ. δολαρίων της PDVSΑ θα μπλοκαριστούν αμέσως ενώ η εταιρεία θα χάσει ακόμα περίπου 11 δισ. από εξαγωγές που έχουν προγραμματιστεί μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με τον Μπόλτον οι κυρώσεις είναι μία προσπάθεια ανακούφισης «της φτώχειας, της πείνας και της ανθρωπιστικής κρίσης» που πλήττει τη χώρα ώστε «ο Μαδούρο και η παρέα του να σταματήσουν να αρπάζουν την περιουσία του λαού της Βενεζουέλας».

Ο Μπόλτον βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου χθες, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Η δεύτερη από τις δύο γραμμές που είχε γράψει στο πάνω μέρος της σελίδας του κίτρινου σημειωματάριου που κράταγε στο δεξί χέρι προσέλκυσε την προσοχή: «5.000 στρατιώτες στην Κολομβία», διαβάζει κανείς αν μεγεθύνει αρκετά τις φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου.

Bolton’s Notepad Says ‘5,000 Troops to #Colombia’

Talk of US military intervention in #Venezuela growing rapidly https://t.co/66Za39ltS3 pic.twitter.com/cwBSLyMwBR