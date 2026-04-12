Ζάχαρη: Τι θα αλλάξει εάν την «κόψουμε» από τις πρώτες κιόλας ημέρες

Η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης μπορεί να προσφέρει πολλά και συχνά απρόσμενα οφέλη για την υγεία, από την επιδερμίδα έως τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας, όπως η παχυσαρκία, η λιπώδης νόσος του ήπατος, ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος, γι’ αυτό και βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις «κακές συνήθειες» που οι ειδικοί προτείνουν να περιορίσουμε.

Ωστόσο, η μείωση της ζάχαρης δεν βοηθά μόνο στο να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης. Μπορεί να φέρει απροσδόκητα οφέλη, τα οποία «εμφανίζονται γρήγορα», σύμφωνα με μελέτες. Αυτά περιλαμβάνουν «βελτίωση της διάθεσης, της υγείας του δέρματος, της στοματικής υγιεινής, της γνωστικής λειτουργίας, ακόμη και της αθλητικής απόδοσης», σύμφωνα με τη διατροφολόγο Έιμι Γκούντσον.

Πώς η μείωση της ζάχαρης προστατεύει την υγεία

Η υπερβολική κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, όπως αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνοσων διαταραχών (π.χ. η νόσος του Crohn και η σκλήρυνση κατά πλάκας), υψηλότερη αρτηριακή πίεση, καθώς και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Μελέτη του 2023 που δημοσιεύθηκε στο BMC Medicine δείχνει επίσης ότι ακόμη και μια αύξηση κατά 5% στην πρόσληψη προστιθέμενων σακχάρων συνεπάγεται 6% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και 10% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αυτές οι επιπτώσεις οφείλονται, εν μέρει, στο γεγονός ότι η ζάχαρη που καταναλώνεται και δεν χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας αποθηκεύεται ως λίπος, «πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους και την αντίσταση στην ινσουλίνη - οδηγώντας σε διαβήτη, παχυσαρκία και συναφείς επιπλοκές», αναφέρει η Elaine Hon, κλινική διαιτολόγος και ειδικός στη φροντίδα και την εκπαίδευση για τον διαβήτη στο Stanford Health Care.

Η αποφυγή ή ο περιορισμός των προστιθέμενων σακχάρων στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας, εν μέρει επειδή η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης μειώνει την παραγωγή μιας ομάδας επιβλαβών μορίων γνωστών ως AGEs, τα οποία συνδέονται με την πρόωρη γήρανση και χρόνιες παθήσεις, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Ζάχαρη και δέρμα

Η περίσσεια ποσότητα ζάχαρης στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί να συνδεθεί με λιπίδια ή πρωτεΐνες, όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη, και να συμβάλει στη γήρανση του δέρματος, όπως ρυτίδες και απώλεια ελαστικότητας, σύμφωνα με την Jen Messer, διπλωματούχο διαιτολόγο και πρόεδρο της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας του Νιου Χάμσαϊρ.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης βελτιώνει την υγεία του δέρματος.

Ζάχαρη: Πώς επηρεάζει τον ύπνο και την ψυχολογία

Άλλη μελέτη δείχνει ότι η ζάχαρη επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, διεγείροντας υπερβολικά τον εγκέφαλο - καθιστώντας έτσι πιο δύσκολο το να κοιμηθούμε - και προκαλώντας πτώσεις του σακχάρου στο αίμα που μπορούν να «ξυπνήσουν» το αίσθημα δίψας, πείνας ή ανάγκης για τουαλέτα.

Από τη στιγμή που η ζάχαρη μπορεί να εμποδίσει τη δράση χημικών ουσιών στον εγκέφαλο, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση των συναισθημάτων, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει και τη διάθεση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η μείωση της πρόσληψης προστιθέμενων σακχάρων μπορεί επίσης να «μειώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης», σύμφωνα με ειδικούς τους οποίους επικαλείται το National Geographic. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο περιορισμός της κατανάλωσής τους μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα άγχους.

«Η μείωση της πρόσληψης προστιθέμενων σακχάρων μπορεί επίσης να ενισχύσει την αθλητική αντοχή, σταθεροποιώντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα», προσθέτει η Γκούντσον.

Ζάχαρη και διαβήτης τύπου 2

Τα οφέλη είναι μεγαλύτερα όταν διακοπεί η πρόσληψη ζάχαρης μόνιμα ή για παρατεταμένες περιόδους - αλλά ακόμη και οι προσωρινές μειώσεις μπορούν να σας ωφελήσουν.

Ο Walter Willett, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T. H. Chan, υπογραμμίζει ότι είναι επίσης γνωστό πως η μείωση της πρόσληψης προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να μειώσει «γρήγορα» τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2: «Μιλάμε για πιθανές βελτιώσεις μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες, όχι μήνες ή χρόνια».

Η βραχυπρόθεσμη μείωση της πρόσθετης ζάχαρης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις πτώσεις των επιπέδων σακχάρου και να μειώσετε συνολικά την επιθυμία για ζάχαρη, «καθιστώντας ευκολότερο να διατηρήσετε την ενέργεια και τις υγιεινότερες συνήθειες μακροπρόθεσμα», λέει η Γκούντσον.

Για το πώς να μειωθεί η κατανάλωση ζάχαρης, ο Willett τονίζει: «Το πιο σημαντικό βήμα, μακράν, είναι να αποφεύγετε τα αναψυκτικά ή άλλα ζαχαρούχα ποτά - ή να τα καταναλώνετε μόνο περιστασιακά».

«Κάνοντας μικρές, συνεπείς αλλαγές για να μειώσετε την πρόσληψη ζάχαρης, θα νιώσετε καλύτερα, θα έχετε περισσότερη ενέργεια και θα βελτιώσετε την υγεία σας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», επαναλαμβάνει η Γκούντσον.

Με πληροφορίες από National Geographic

