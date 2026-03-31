Οι πέντε χειρότερες τροφές για το έντερο

Συχνά ακούμε για τη σημασία της υγείας του εντέρου μας.

Ένα υγιές μικροβίωμα μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, να βελτιώσει την ψυχική υγεία μας και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιοπαθειών, σύμφωνα με έρευνες.

Παρακάτω ακολουθούν οι πέντε τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε ώστε να κρατάμε το έντερό μας υγιές:

1. Τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη (HFSS) και υπερ-επεξεργασμένα (UPFs)

Ένα παράδειγμα είναι το τηγανητό fast food, τα οποίο είναι φτωχό σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ποικιλία των βακτηρίων του εντέρου.

2. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας, όπως τα γλυκά

Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και είναι επιβλαβή για την υγεία του εντέρου μας, ειδικά όταν αντικαθιστούν ολόκληρα τρόφιμα στη διατροφή μας.

3. Υπερβολικό αλκοόλ

Μπορεί να διαταράξει την επίστρωση του εντέρου και την ισορροπία του μικροβιώματος, οδηγώντας σε φλεγμονή και πεπτικά προβλήματα.

4. Συσκευασμένα γλυκίσματα χωρίς ζάχαρη

Συχνά περιέχουν αλκοόλες σακχάρου, όπως η σορβιτόλη ή η ξυλιτόλη, οι οποίες όταν καταναλώνονται σε υπερβολική ποσότητα μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια και δυσφορία στο πεπτικό σύστημα σε ορισμένα άτομα.

5. Επεξεργασμένο κόκκινο κρέας (περισσότερο από 90 γρ. την ημέρα)

Είναι επιβλαβές για την υγεία του εντέρου μας και έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου.

Με πληροφορίες από The Times