Έλον Μασκ: Μπήκε με νιπτήρα στα κεντρικά γραφεία του Twitter - «Χωνέψτε το»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που ανήρτησε ο Έλον Μασκ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ο δισεκατομμυριούχος διακρίνεται να μπαίνει περπατώντας γρήγορα στα κεντρικά γραφεία της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης κρατώντας έναν νιπτήρα.

«Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter, χωνέψτε το» αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο ο Μασκ.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7