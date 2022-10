Έλον Μασκ: «Το πουλί ελευθερώθηκε» - Το tweet μετά τις καρατομήσεις των CEO και CFO

Όταν έκλεισε τη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Έλον Μασκ μπήκε με ένα νιπτήρα στα κεντρικά γραφεία του Twitter για τις ανάγκες του λογοπαιγνίου του "let that sink in", και από εκείνη την ώρα δεν έχει σταματήσει να ακροβατεί μεταξύ σημαντικών αποφάσεων και ανάλαφρων δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα.

Αφού καρατόμησε τον CEO και τον οικονομικό διευθυντή του Twitter, τώρα επέστρεψε στον λογαριασμό του και έγραψε πως «το πουλί απελευθερώθηκε». Πολλοί ερμηνεύουν αυτή τη φράση ως σχόλιο για τις εσωτερικές αλλαγές, και άλλοι ως προάγγελο για την άρση περιορισμών στο twitter ως προς το περιεχόμενο που αναρτάται - και όχι άδικα, αν θυμηθεί κανείς παλαιότερες δηλώσεις του μεγιστάνα.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Όταν στα μέσα Απριλίου, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προσφέρθηκε να αγοράσει το Twitter συνόδευσε την επίσημη και τελική πρόταση «μαμούθ», με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της πλατφόρμας, Μπρετ Τέιλορ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας του λόγου.

«Επένδυσα στο Twitter καθώς πιστεύω στη δυνατότητά του να αποτελέσει την πλατφόρμα για την ελευθερία του λόγου σε όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι η ελευθερία του λόγου είναι μια κοινωνική επιταγή για μια λειτουργική δημοκρατία.



Ωστόσο, αφού έκανα την επένδυσή μου, συνειδητοποιώ τώρα ότι η εταιρεία ούτε θα ευδοκιμήσει, ούτε θα εξυπηρετήσει αυτή την κοινωνική επιταγή, στην τρέχουσα μορφή της. Το Twitter πρέπει να μετασχηματιστεί ως ιδιωτική εταιρεία.»

«Το έκανα για να βοηθήσω την ανθρωπότητα»

Χθες, ο Έλον Μασκ σχολίασε την έντονη φημολογία σχετικά με τους λόγους που αγόρασε το Twitter χαρακτηρίζοντας «λανθασμένα» τα περισσότερα από τα σενάρια που ανακυκλώνονται.

Όπως είπε ο πραγματικός λόγος της εξαγοράς είναι πως «είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού να έχει μία κοινή ψηφιακή πλατεία, όπου μπορεί να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα πεποιθήσεων με υγιή τρόπο, χωρίς να καταφεύγει στη βία».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διασπαστούν σε ακροδεξιούς και ακροαριστερούς θαλάμους αντήχησης, που δημιουργούν περισσότερο μίσος και διχάζουν την κοινωνία μας» προσέθεσε.

Κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωσης για το «κυνήγι των κλικ», καθώς «θεωρούν πως είναι αυτό που φέρνει τα χρήματα, αλλά κάνοντάς το χάνεται η δυνατότητα του διαλόγου», κατά το νίδιο.

«Γι΄αυτό τον λόγο αγόρασα το Twitter. Δεν το έκανα γιατί θα ήταν απλό. Δεν το έκανα για να βγάλω περισσότερα χρήματα. Το έκανα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ανθρωπότητα, την οποία αγαπώ. Και το κάνω με ταπεινότητα, αναγνωρίζοντας πως η αποτυχία κυνηγά τον στόχο, παρά τις καλύτερες προσπάθειες, είναι μία αληθινή πιθανότητα».

Κλείνοντας τόνισε πως το μέσο δεν μπορεί να λειτουργεί με πλήρη αναρχία και να μπορεί να πει ο καθένας ό,τι επιθυμεί χωρίς καμία επίπτωση.