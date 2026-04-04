Τι μπορεί να προκαλέσει το scrolling στην τουαλέτα; «Έχετε 46% μεγαλύτερο κίνδυνο», προειδοποιεί ειδικός

Πολλοί παίρνουν το κινητό τους μαζί στην τουαλέτα, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή συνήθεια σε… μικρή «στάση» για scrolling.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την αθώα –φαινομενικά– συνήθεια μπορεί να κρύβονται επιπτώσεις που δεν είναι ευρέως γνωστές. Σύμφωνα με τη γαστρεντερολόγο και επιστημονική συνεργάτιδα του Harvard, Trisha Pasricha, η παραμονή στην τουαλέτα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εντέρου.

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, η παρατεταμένη παραμονή –συχνά λόγω κινητού– συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα όπως οι αιμορροΐδες.

«Αν παίρνεις το κινητό σου στην τουαλέτα, διατρέχεις 46% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσεις αιμορροΐδες», αναφέρει στη νέα της ανάρτηση, η T. Pasricha, εξηγώντας στη συνέχεια, ότι:

«Αυτό διαπιστώσαμε από την κολονοσκόπηση. Και είναι λογικό, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να χρειάζονται πάνω από πέντε λεπτά στην τουαλέτα. Σε έναν ιδανικό κόσμο, η αφόδευση θα έπρεπε να διαρκεί δευτερόλεπτα, όχι μια συνεδρία κύλισης στην οθόνη».

Τι επανέλαβε η ειδικός για τη σημασία της κολονοσκόπησης

Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι οι κολονοσκοπήσεις δεν έχουν ως στόχο την ανίχνευση καρκίνου, επιμένει η γιατρός, η οποία έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σημασία της εξέτασης. «Έχουν ως στόχο την ανίχνευση πολύποδων πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Αυτό είναι πρόληψη, όχι απλώς διαγνωστικός έλεγχος», πρόσθεσε.

«Και χρειαζόμαστε αυτή την πρόληψη περισσότερο από ποτέ. Το 40% των Αμερικανών δηλώνει ότι οι συνήθειες του εντέρου τους διαταράσσουν την καθημερινή τους ζωή. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερις στους δέκα ανθρώπους που γνωρίζετε αγωνίζονται σιωπηλά.

Οι συνήθειες σας στο μπάνιο έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζετε», τόνισε τέλος.

Κολονοσκόπηση: Η «πιο συχνή παρεξήγηση» για την εξέταση

Σε άλλη πρόσφατη ανάρτησή της, η Pasricha, η οποία μεταξύ άλλων είναι βασική συντάκτρια της στήλης «Ask a Doctor» για τη Washington Post, είχε τονίσει:

«Ένα πράγμα που όλοι παρεξηγούν σχετικά με τις κολονοσκοπήσεις είναι το εξής: ναι, κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να εντοπίζουν τον καρκίνο, αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς το βασικό τους έργο».

Όπως εξήγησε: «Στην πραγματικότητα μπαίνουμε εκεί μέσα ψάχνοντας για πολύποδες - αυτές τις μικρές αναπτύξεις στο παχύ έντερο. Περίπου το 5% έως 10% από αυτούς θα εξελιχθούν σε καρκίνο αν δεν κάνουμε τίποτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναπτύξουν πολύποδες κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Οι κολονοσκοπήσεις είναι ουσιαστικά ένα “κυνήγι πολυπόδων”. Ψάχνουμε να τους βρούμε και όταν εντοπίσουμε έναν, τον πιάνουμε και τον αφαιρούμε αμέσως. Τελείωσε, έφυγε, δεν υπάρχει πια.

Ναι, λοιπόν, η κολονοσκόπηση μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο. Ένα τεστ κοπράνων μπορεί επίσης να τον εντοπίσει.

Η κολονοσκόπηση όμως μπορεί να προλάβει τον καρκίνο. Αυτή είναι η διαφορά. Κάνουμε κολονοσκοπήσεις για να αποτρέψουμε την εμφάνιση καρκίνου.

Γι’ αυτό πρέπει να το πείτε στον πατέρα σας, στη μητέρα σας ή στον καλύτερό σας φίλο που το αναβάλλει συνεχώς: η αφαίρεση πολυπόδων κατά τη διάρκεια μιας κολονοσκόπησης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου κατά περισσότερο από 50%».

Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η γιατρός τόνισε: «Οι κολονοσκοπήσεις ! προλαμβάνουν ! τον καρκίνο. ΔΕΝ περιορίζονται απλώς στον εντοπισμό του. Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνεστε.

Ναι, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στον εντοπισμό του καρκίνου όταν τον έχετε ήδη. Τα άτομα με μέσο κίνδυνο πρέπει να αρχίσουν να τις κάνουν από την ηλικία των 45 ετών. Αποτελούν όμως ένα σημαντικό μέτρο της δημόσιας υγείας, καθώς μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο να ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ καρκίνο στο μέλλον».