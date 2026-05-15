Meta: Τα νέα Ray-Ban γυαλιά θα γράφουν μηνύματα με κινήσεις των χεριών

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη νέα λειτουργία «display recording», με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να καταγράφουν βίντεο που συνδυάζει όσα εμφανίζονται στην οθόνη των γυαλιών και την εικόνα του πραγματικού κόσμου 

Φωτ.: Getty Images
Η Meta προσθέτει νέες λειτουργίες στα έξυπνα γυαλιά Meta Ray-Ban Display, φέρνοντας σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα σύνταξης μηνυμάτων μόνο με κινήσεις των χεριών.

Η λειτουργία βασίζεται στο νευρωνικό βραχιολάκι που συνοδεύει τα γυαλιά και επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν μηνύματα μέσω χειρονομιών. Σύμφωνα με τη Meta, θα υποστηρίζεται σε WhatsApp, Messenger, Instagram, αλλά και στις βασικές εφαρμογές μηνυμάτων σε Android και iPhone.

Η δυνατότητα αυτή είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των γυαλιών όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμη κατά την κυκλοφορία τους. Τον Ιανουάριο, η Meta ξεκίνησε δοκιμαστική διάθεσή της σε περιορισμένο αριθμό χρηστών για WhatsApp και Messenger.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε και άλλες αναβαθμίσεις για τα Meta Ray-Ban Display.

Με τη νέα λειτουργία «display recording», οι χρήστες θα μπορούν να καταγράφουν βίντεο που συνδυάζει όσα εμφανίζονται στην οθόνη των γυαλιών, την εικόνα του πραγματικού κόσμου και τον ήχο από το περιβάλλον τους.

Επιπλέον, οι οδηγίες πλοήγησης με τα γυαλιά επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε μεγάλες διεθνείς πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη.

Η Meta ανακοίνωσε ακόμη ότι οι αυτόματοι υπότιτλοι θα είναι διαθέσιμοι σε WhatsApp, Facebook Messenger και στα φωνητικά μηνύματα των Instagram DMs.

Η εταιρεία ανοίγει επίσης σε δοκιμαστική μορφή και την ανάπτυξη εφαρμογών για τα Meta Ray-Ban Display, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργούν ακόμη και web apps για τα γυαλιά.

Με πληροφορίες από The Verge

