Artemis II: Ο Τραμπ μίλησε με τους αστροναύτες - «Γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική περήφανη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II λίγες ώρες αφού το διαστημόπλοιό τους πέρασε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ξημερώματα Τρίτης.

«Γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη», είπε ο Τραμπ, ενώ αργότερα αναγνώρισε και τη συμβολή του Καναδού μέλους της αποστολής, Τζέρεμι Χάνσεν.

Η επικοινωνία αυτή σηματοδότησε ένα βήμα προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που είχε θέσει ο Τραμπ στις αρχές της πρώτης θητείας του, δηλαδή την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη και την ίδρυση μιας μόνιμης βάσης εκεί. Το 2017 είχε δηλώσει ότι «αυτή τη φορά, δεν θα περιοριστούμε μόνο στο να υψώσουμε τη σημαία μας και να αφήσουμε τα χνάρια μας», αλλά «θα θέσουμε τα θεμέλια για μια μελλοντική αποστολή στον Άρη».

Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να προγραμματιστεί άλλη επανδρωμένη αποστολή Artemis που θα προσεδαφίσει αστροναύτες της NASA στη Σελήνη. Μάλιστα, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι μελλοντικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των νέων προσεδαφίσεων στη Σελήνη, ενδέχεται να καθυστερήσουν πέρα από το τέλος της δεύτερης θητείας του.

Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα κάνουμε πολλά ταξίδια» στο Διάστημα και ότι «τελικά θα πραγματοποιήσετε το μεγάλο ταξίδι προς τον Άρη».

Η τηλεφωνική συνομιλία, διάρκειας περίπου 12 λεπτών, προσέφερε μια ευκαιρία για χαλάρωση και ενότητα στον Τραμπ, ο οποίος είχε αναφερθεί μόνο εν συντομία στην αποστολή από την έναρξή της την 1η Απριλίου. Στις δημόσιες εμφανίσεις του και σε δεκάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ημέρες που ακολούθησαν, ο κ. Τραμπ έχει επικεντρώσει την προσοχή του στον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, μιλώντας με τους αστροναύτες, δεν έκανε καμία αναφορά στον πόλεμο ούτε στην έντασή του με τον Καναδά. («Μας αρέσει ο γείτονάς μας», σχολίασε κάποια στιγμή.) Οι σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά εμφανίζονταν δίπλα-δίπλα μέσα στο διαστημόπλοιο Orion, καθώς ο Τραμπ και ο Χάνσεν αντάλλασσαν φιλοφρονήσεις.

«Μίλησα με έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, τον Γουέιν Γκρέτσκι, που νομίζω ότι γνωρίζεις, τον “μεγάλο”», είπε ο Τραμπ στον Χάνσεν. «Μίλησα με τον πρωθυπουργό σας και με πολλούς άλλους φίλους που έχω στον Καναδά. Είναι τόσο περήφανοι για εσένα».

Και ο Τραμπ, που σπάνια βρίσκεται στη θέση να κάνει ερωτήσεις σε άλλους, φάνηκε πραγματικά περίεργος καθώς ρωτούσε τους αστροναύτες για την εμπειρία τους. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς ήταν για εκείνους να αποκοπούν από τη Γη στο σύντομο χρονικό διάστημα που το σκάφος πέρασε πίσω από τη Σελήνη.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, ο πιλότος της αποστολής, είπε: «Πρέπει να πω ότι ήταν στην πραγματικότητα αρκετά ωραίο».

Σε ένα σημείο προς το τέλος της συνομιλίας, ο Τραμπ δεν ακουγόταν για τουλάχιστον ένα λεπτό, δίνοντας στους αστροναύτες την εντύπωση ότι ίσως είχε χαθεί η σύνδεση. Οι αστροναύτες ασχολήθηκαν με το μικρόφωνό τους, το οποίο περιστρεφόταν συνεχώς μέσα στην κάψουλα, ενώ περίμεναν. Στη συνέχεια ρώτησαν αν ο πρόεδρος ήταν ακόμη στη γραμμή.

«Είμαι, ναι», απάντησε ο Τραμπ, με τη φωνή του να ακούγεται με ηχώ. «Νομίζω ότι ίσως αποσυνδεθήκαμε για λίγο». Στο βάθος ακούγονταν οι ελεγκτές της NASA να γελούν.

Με πληροφορίες από The New York Times