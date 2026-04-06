Artemis II: Έσπασε το ρεκόρ του Apollo 13 – Οι αστροναύτες πιο μακριά από τη Γη από ποτέ

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε το πιο απομακρυσμένο ανθρώπινο πλήρωμα από τη Γη στην ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1970 από το Apollo 13.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης γύρω από τη Σελήνη, οι τέσσερις αστροναύτες, οι Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch από τη NASA και ο Jeremy Hansen από την καναδική υπηρεσία διαστήματος, έφτασαν σε απόσταση μεγαλύτερη των, περίπου, 406.700 χιλιομέτρων από τη Γη.

Η εξάωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη αποτελεί το κορυφαίο σημείο της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της NASA στο φεγγάρι μετά την εποχή του Apollo και ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές προσεληνώσεις, με στόχο την περιοχή του νότιου πόλου τα επόμενα χρόνια.

Artemis II: Η στιγμή που γράφτηκε ιστορία

Λίγο πριν ξεκινήσει η διέλευση, το πλήρωμα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 400.171 χιλιομέτρων από τη Γη, που είχε επιτευχθεί κατά την επιστροφή του Apollo 13. Οι αστροναύτες συνέχισαν να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο, με το Κέντρο Ελέγχου να εκτιμά ότι η νέα επίδοση θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ κατά περίπου 6.600 χιλιόμετρα.

Ξύπνησαν μάλιστα με ένα ηχογραφημένο μήνυμα του θρυλικού αστροναύτη Τζιμ Λόβελ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις αποστολές Apollo 8 και Apollo 13: «Καλώς ήρθατε στη γειτονιά μου… Είναι μια ιστορική ημέρα. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».

Το πλήρωμα μετέφερε μαζί του και το έμβλημα της αποστολής Apollo 8 που είχε ταξιδέψει στη Σελήνη το 1968.

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth.



This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

Artemis II: Η διαδρομή «επιστροφής» και το πέρασμα από τη Σελήνη

Η αποστολή ακολουθεί τη λεγόμενη «ελεύθερη τροχιά επιστροφής» (free-return trajectory), την ίδια που είχε χρησιμοποιηθεί και στο Apollo 13 μετά την έκρηξη στο διαστημόπλοιο.

Η συγκεκριμένη τροχιά εκμεταλλεύεται τη βαρυτική έλξη της Γης και της Σελήνης, επιτρέποντας στο σκάφος να κάνει μια «στροφή» γύρω από το φεγγάρι και να επιστρέψει χωρίς επιπλέον κατανάλωση καυσίμων.

Το διαστημόπλοιο Orion πλησίασε τη Σελήνη σε απόσταση περίπου 6.550 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της, με ταχύτητα που άγγιξε τα 5.052 χλμ./ώρα. Μετά τη διέλευση, το πλήρωμα ξεκίνησε την επιστροφή του προς τη Γη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ημέρες, με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι αστροναύτες αφιέρωσαν χρόνια προετοιμασίας στη μελέτη της σεληνιακής γεωλογίας και είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη λεκάνη Orientale, έναν τεράστιο κρατήρα με ομόκεντρους δακτυλίους, τις περιοχές προσελήνωσης των αποστολών Apollo 12 και 14 και τμήματα του νότιου πόλου της Σελήνης, που αποτελεί στόχο για μελλοντικές αποστολές.

Παράλληλα, από το σημείο παρατήρησης ήταν ορατοί και άλλοι πλανήτες, όπως ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Κρόνος, καθώς και η ίδια η Γη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες είχαν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ολική ηλιακή έκλειψη από το διάστημα, χάρη στη θέση τους πίσω από τη Σελήνη.

Με πληροφορίες από Associated Press