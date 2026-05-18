Καρκίνος του πνεύμονα: Η επιστήμη ένα βήμα πιο κοντά σε εξέταση αίματος για τον εντοπισμό του

Οι επιστήμονες πλησιάζουν στην ανάπτυξη μιας εξέτασης αίματος για τον εντοπισμό του καρκίνου στον πνεύμονα.

Η προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη έχει οδηγήσει σε μείωση των θανάτων από αυτές τις ασθένειες με την πάροδο των ετών. Ωστόσο, η προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του πνεύμονα δεν έχει αποδειχθεί εξίσου επιτυχημένη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρέχουσες συστάσεις για τον προληπτικό έλεγχο εστιάζουν σε έναν μόνο παράγοντα κινδύνου - το ιστορικό καπνίσματος - και γίνεται πλέον σαφές ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, γενετικοί και περιβαλλοντικοί, που μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το περιοδικό Time, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προληπτικό έλεγχο παραλείπουν πολλές ευάλωτες ομάδες: έως και το 65% των ατόμων που νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα δεν πληρούν τα κριτήρια για προληπτικό έλεγχο, ενώ το 10%-20% των ατόμων που νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Καρκίνος του πνεύμονα: Μπορούν οι εξετάσεις αίματος να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση;

Για αυτόν τον λόγο, η επιστήμη αναζητά καλύτερους τρόπους για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Το Time ανέφερε συνοπτικά μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA και παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας στο Ορλάντο. Εκεί, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ενδέχεται να είναι δυνατή η ανίχνευση ενδείξεων καρκίνου μέσω εξετάσεων αίματος.

Ερευνητές του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διαπίστωσαν ότι μια εξέταση αίματος, η οποία παρακολουθεί 13 διαφορετικές πρωτεΐνες, εντόπισε το 85% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το 63% που ανιχνεύεται με τα σημερινά κριτήρια προληπτικού ελέγχου, όταν εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια ακρίβειας για την ανίχνευση καρκίνου.

Καρκίνος του πνεύμονα: Τι έδειξε η μελέτη για την εξέταση αίματος

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Mattias Johansson και Hilary Robbins του IARC, ξεκίνησαν εξετάζοντας περισσότερες από 1.200 πρωτεΐνες, τις οποίες θεωρούσαν πιθανό να σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Στη συνέχεια, περιόρισαν τη λίστα σε 13 πρωτεΐνες, αφού ανέλυσαν δεδομένα από χιλιάδες νυν και πρώην καπνιστές που συμμετείχαν σε βάση δεδομένων του IARC. Οι συμμετέχοντες είχαν δώσει δείγματα αίματος πριν μάθουν εάν θα εμφάνιζαν καρκίνο και παρακολουθήθηκαν για τρία χρόνια, ώστε να διαπιστωθεί εάν τελικά νόσησαν.

Ορισμένες από τις πρωτεΐνες είναι ήδη γνωστό ότι σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ άλλες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά, σύμφωνα με τους επικεφαλής της μελέτης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάλυση δεν σχεδιάστηκε για να εξετάσει σε βάθος τον ακριβή ρόλο αυτών των πρωτεϊνών.

Σε προηγούμενη έρευνά της, η ομάδα είχε περιγράψει τη σταδιακή διαδικασία μέσω της οποίας απομόνωσε τους σημαντικότερους δείκτες αίματος για τη δημιουργία του τεστ.

Οι Johansson και Robbins αναφέρουν ότι ο στόχος της αιματολογικής εξέτασης δεν είναι να αντικαταστήσει τις αξονικές τομογραφίες, οι οποίες είναι αποτελεσματικές αλλά δαπανηρές και ενδέχεται να εκθέσουν τους ανθρώπους σε περιττές δόσεις ακτινοβολίας, αν χρησιμοποιηθούν ευρέως σε μεγάλο πληθυσμό.

«Αυτή η εξέταση μάς επιτρέπει να εντοπίσουμε ορισμένα από τα άτομα που διατρέχουν πράγματι υψηλό κίνδυνο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πιο έξυπνη προσέγγιση στον προληπτικό έλεγχο, ώστε να εστιάζουμε σε όσους είναι πιθανό να ωφεληθούν και να αποφεύγουμε τον έλεγχο ατόμων που δεν τον χρειάζονται», εξηγεί ο Johansson.

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στους καπνιστές, ωστόσο η ίδια στρατηγική φαίνεται πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των κατευθυντήριων γραμμών προληπτικού ελέγχου, ώστε να συμπεριληφθούν και μη καπνιστές που ενδέχεται να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. Σήμερα, τα άτομα αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια για κανένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου της νόσου.

Με πληροφορίες από Time