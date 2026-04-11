Πότε να τρώτε φυτικές ίνες μέσα στην ημέρα: Η ώρα που κάνει τη διαφορά στον οργανισμό

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ήδη ότι οι φυτικές ίνες είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό, συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στη ρύθμιση της χοληστερόλης και του σακχάρου, καθώς και στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Ωστόσο, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι σημασία δεν έχει μόνο το πόσες φυτικές ίνες καταναλώνουμε, αλλά και το πότε.

Μια μελέτη του 2026 διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ακολουθούσαν μια ελεγχόμενη δίαιτα απώλειας βάρους και κατανάλωναν πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες παρουσίασαν βελτίωση στην υγεία του εντέρου και μεγαλύτερη απώλεια βάρους, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες, όπως αυγά και μπέικον.

Επίσης, σε μια ανασκόπηση του 2025 που περιελάμβανε 48 κλινικές δοκιμές, διαπιστώθηκε ότι οι φυτικές ίνες από δημητριακά βελτιώνουν σταθερά τα σήματα κορεσμού που ρυθμίζουν τον έλεγχο της όρεξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι «η πρωινή πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να βελτιώσει τις ορμονικές αντιδράσεις μετά το γεύμα, να σταθεροποιήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να υποστηρίξει την υγιή διαχείριση του βάρους», αναφέρει δημοσίευμα του National Geographic.

Φυτικές ίνες: Οι συστάσεις των ειδικών για την ώρα κατανάλωσης

Διαιτολόγος, την οποία επικαλείται το National Geographic, κάνει λόγο για ένα «μεταβολικό προβάδισμα», το οποίο προσφέρει πιο σταθερή ενέργεια και βελτιωμένη πέψη από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιστήμονας από το Κέντρο Ερευνών για τη Διατροφή και τη Γήρανση «Jean Mayer USDA» του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστώνη εξηγεί ότι οι φυτικές ίνες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τα αισθήματα κόπωσης και πείνας, τα οποία συχνά συνοδεύουν τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα που προκαλούν γεύματα χαμηλά σε φυτικές ίνες.

Η χρονική στιγμή μέσα στην ημέρα που καταναλώνονται οι φυτικές ίνες έχει σημασία, καθώς ο οργανισμός τείνει να αξιοποιεί τους υδατάνθρακες πιο αποτελεσματικά νωρίς μέσα στη μέρα, δεδομένου ότι οι κιρκάδιοι ρυθμοί επηρεάζουν τον μεταβολισμό και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, σύμφωνα με όσα δήλωσε διπλωματούχος διαιτολόγος-διατροφολόγος και ειδικός αθλητικής διατροφής με έδρα το Λος Άντζελες στο National Geographic.

Με άλλα λόγια, «το να ξεκινάτε τη μέρα σας με περισσότερες φυτικές ίνες μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα από νωρίς, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σας διαχειρίζεται τη γλυκόζη για το υπόλοιπο της ημέρας», τονίζουν οι ειδικοί.

Με πληροφορίες από National Geographic