Πώς η στάση του ύπνου επηρεάζει την υγεία

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη στάση που κοιμούνται, δεδομένης της κούρασης που μπορεί να αισθανθούν, ωστόσο έχει αποδειχθεί πως μπορεί να επηρεάσει, όχι μόνο την ποιότητα του ύπνου, αλλά μακροπρόθεσμα την υγεία καθ' αυτή.

Ενδεικτικά και σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, μια φαινομενικά κακή στάση ύπνου μπορεί να συνδέεται με σοβαρά προβλήματα όπως πόνοι στον αυχένα, ενώ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε καρδιά και εγκέφαλο αντίστοιχα.

Παρότι η έρευνα γύρω από το θέμα παραμένει περιορισμένη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στη μέση ή την πλάτη. Όπως εξηγεί η εξειδικευμένη, σε θέματα ύπνου, Kat Lederle, οι συνήθειες της ημέρας παίζουν καθοριστικό ρόλο: «Αυτό που κάνουμε μέσα στη μέρα επηρεάζει τον πόνο ή τη δυσφορία που νιώθουμε τη νύχτα. Η καθιστική ζωή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες».

Οι στάσεις του ύπνου και πώς επηρεάζουν την υγεία

Ύπνος στο πλάι

Ο ύπνος στο πλάι είναι η πιο συνηθισμένη στάση, αλλά δεν είναι ίδια για όλους.

Για παράδειγμα, οι έγκυες γυναίκες και όσοι έχουν παλινδρόμηση ή γαστρεντερικά προβλήματα συνιστάται να κοιμούνται στην αριστερή πλευρά, καθώς βοηθά στη λειτουργία του στομάχου.

Αντίθετα, άτομα με καρδιακά προβλήματα συχνά προτιμούν τη δεξιά πλευρά, καθώς μειώνεται η πίεση στην καρδιά.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο ύπνος στη δεξιά πλευρά μπορεί να βοηθά τον εγκέφαλο να «καθαρίζει» πιο αποτελεσματικά τοξίνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια διαδικασία που συνδέεται με την πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ωστόσο, η στάση αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ανάλογα με το σώμα και το στρώμα. Για παράδειγμα, μπορεί να επιβαρύνει τους ώμους ή τη σπονδυλική στήλη, ενώ έχει συνδεθεί και με ρυτίδες λόγω πίεσης στο πρόσωπο.

Ύπνος ανάσκελα

Ο ύπνος ανάσκελα θεωρείται ιδανικός για τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να μειώσει πόνους σε αυχένα και μέση.

Ωστόσο, συνδέεται συχνά με υπνική άπνοια, μια κατάσταση κατά την οποία οι αεραγωγοί κλείνουν προσωρινά, προκαλώντας διακοπές στην αναπνοή και κακής ποιότητας ύπνο.

Η υπνική άπνοια σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια κόπωση.

Για να μειωθούν τα προβλήματα, προτείνεται η ανύψωση του κεφαλιού ή η χρήση μαξιλαριού κάτω από τα γόνατα για καλύτερη στήριξη.

Ύπνος μπρούμυτα

Ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να μειώσει το ροχαλητό, αλλά θεωρείται η πιο επιβαρυντική στάση για το σώμα.

Η στροφή του κεφαλιού στο πλάι προκαλεί ενόχληση στον αυχένα, ενώ η καμπύλη της σπονδυλικής στήλης μπορεί να οδηγήσει σε πόνους.

Επιπλέον, η πίεση στο πρόσωπο μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση ρυτίδων.

Μάλιστα, οι ειδικοί έχουν εκδώσει και μία σειρά από οδηγίες για όλους όσοι προτιμούν να κοιμούντα μπρούμυτα, όπως το να 'χουν ένα λεπτό μαξιλάρι, ή και καθόλου, στο κρεβάτι τους, και να στηρίξουν τη λεκάνη τους, προκειμένου να μειωθεί η καταπόνηση.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς για τη στάση του ύπνου του

Πάντως, η αλλαγή στάσης ύπνου δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ειδικοί προτείνουν σταδιακή προσαρμογή όπως, για παράδειγμα, να παραμένει κανείς λίγα λεπτά σε νέα θέση πριν επιστρέψει στην παλιά, αυξάνοντας σταδιακά τον χρόνο (προσαρμογής).

Παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο, συνιστούν να κρατούν τον αυχένα σε ουδέτερη θέση, να χρησιμοποιούν μαξιλάρια για στήριξη (π.χ. ανάμεσα στα γόνατα), να αποφεύγουν στάσεις που στρίβουν τη σπονδυλική στήλη και να προσαρμοστούν σταδιακά.

Με πληροφορίες από Telegraph