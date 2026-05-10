«Μας κάνει τεμπέληδες»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, όμως νέες έρευνες εγείρουν ανησυχίες ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη

The LiFO team
Όπως το GPS επηρέασε την αίσθηση προσανατολισμού και οι μηχανές αναζήτησης τη μνήμη μας, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε την πληροφορία.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, όσοι βασίζονται υπερβολικά σε εργαλεία AI ενδέχεται να παρουσιάζουν μειωμένη δημιουργικότητα, μικρότερη διάρκεια προσοχής και εξασθενημένη κριτική σκέψη.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν “αναθέτουμε” τη σκέψη σε εργαλεία όπως τα chatbots, χάνουμε τη λεγόμενη «γνωστική τριβή», δηλαδή τη διαδικασία προσπάθειας, λάθους και κατανόησης που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του μυαλού.

Με απλά λόγια, αν δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, σταδιακά χάνει την οξύτητά του.

AI: Οι κίνδυνοι της υπερβολικής εξάρτησης

Έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες που εμπιστεύονται τυφλά την AI μπορεί να υποβαθμίζουν τη δική τους κρίση, ακόμα και όταν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη.

Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως «γνωστική παράδοση», όπου ο άνθρωπος αφήνει την απόφαση στη μηχανή χωρίς να την αμφισβητεί.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνεχής χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη, καθώς η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μειώνει την ανάγκη αποθήκευσής τους.

Κάτι παρόμοιο έχει ήδη παρατηρηθεί με τη χρήση του Google, καθώς θυμόμαστε λιγότερα, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα βρούμε άμεσα.



Πώς να χρησιμοποιούμε την AI χωρίς να μας «ρίχνει»

Οι ειδικοί δεν προτείνουν να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την αξιοποιούμε σωστά.

Ένα βασικό βήμα είναι να μην αποδεχόμαστε άκριτα τις απαντήσεις της, αλλά να τις ελέγχουμε και να τις συγκρίνουμε με τη δική μας σκέψη.

Επίσης, προτείνεται να προσπαθούμε πρώτα μόνοι μας -είτε πρόκειται για λύση ενός προβλήματος είτε για δημιουργία ιδεών- και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε την AI ως εργαλείο βελτίωσης. Η διαδικασία της προσπάθειας είναι αυτή που “γυμνάζει” τον εγκέφαλο.

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της ούτε καλή ούτε κακή. Όπως κάθε τεχνολογία, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απελευθερώσει χρόνο και ενέργεια για πιο ουσιαστική σκέψη.

Το ζητούμενο είναι να κρατήσουμε τον έλεγχο. Να χρησιμοποιούμε την AI ως βοήθημα -όχι ως υποκατάστατο της σκέψης μας.

Γιατί τελικά, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική ικανότητα παραμένουν τα πιο πολύτιμα «εργαλεία» που διαθέτει ο άνθρωπος.

Με πληροφορίες από BBC

Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
Το chatbot σου δεν λέει την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύει.

Στο νέο της βιβλίο Prophecy, η φιλόσοφος Carissa Véliz υποστηρίζει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μηχανή γνώσης αλλά μηχανή πρόβλεψης. Από τους αρχαίους μάντεις μέχρι τα chatbots της Big Tech, το βιβλίο εξετάζει πώς η εμμονή με το μέλλον μπορεί να μας κάνει λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο ελεύθερους και πιο ίδιους μεταξύ μας.
Η σύγχρονη διατροφική συμπεριφορά διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η καλύτερη σήμανση τροφίμων και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι καθοριστικές για πιο υγιεινές επιλογές
«Θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους και θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK με αφορμή νέα έρευνα
Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πιθανές ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο έναν μήνα μετά από μία μόνο δόση οποιουδήποτε φαρμάκου», δήλωσε ο Robin Carhart-Harris, κύριος συγγραφέας της μελέτης
Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
