ΤECH & SCIENCE

LIVE!

Τech & Science

Μαγνήσιο: Πώς επηρεάζει τον ύπνο, το στρες και την υγεία μας

Το μαγνήσιο έχει γίνει το πιο δημοφιλές συμπλήρωμα στον κόσμο. Βοηθά πραγματικά στον ύπνο, την πέψη και το στρες; - Οι ειδικοί εξηγούν τι ισχύει και πότε χρειάζεται πραγματικά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαγνήσιο: Πώς επηρεάζει τον ύπνο, το στρες και την υγεία μας Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Έχει χαρακτηριστεί ως «το μέταλλο της στιγμής». Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως λαμβάνουν συμπληρώματα μαγνησίου για να κοιμούνται καλύτερα, να βελτιώσουν την πέψη τους ή να ηρεμήσουν το μυαλό τους. Στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κόσμο των συμπληρωμάτων διατροφής, το μαγνήσιο φαίνεται να είναι το νέο «αστέρι».

Η αγορά γνωρίζει άνθηση. Η παγκόσμια αξία του εμπορίου μαγνησίου αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σε ένα μικρό εργοστάσιο στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, τεράστια δοχεία με λευκή σκόνη στοιβάζονται δίπλα σε μηχανήματα που παράγουν εκατοντάδες χάπια το λεπτό. Εκεί, ο διευθυντής της εταιρείας Lonsdale Health, Άντριου Γκόρινγκ, δηλώνει: «Στέλνουμε τα προϊόντα μας σε όλο τον κόσμο, από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ασία, το Κουβέιτ και το Ιράκ. Είναι από τα πιο δημοφιλή μας προϊόντα και η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται».

Όμως, η μεγάλη ερώτηση παραμένει: Χρειαζόμαστε πραγματικά συμπληρώματα μαγνησίου; Και γιατί τώρα;

Σύμφωνα με τον Γκόρινγκ, τα social media και οι influencer έχουν τεράστιο ρόλο. «Γνωρίζουμε τα οφέλη του μαγνησίου εδώ και χρόνια, αλλά τώρα έγινε μόδα», σημειώνει.

Η διατροφολόγος Κίρστεν Τζάκσον, ειδική στην υγεία του εντέρου, επισημαίνει ότι «το μαγνήσιο εμπλέκεται σε τομείς για τους οποίους οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν: ύπνος, πέψη, ψυχική υγεία». Ωστόσο, προσθέτει, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειαζόμαστε συμπληρώματα.

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα του σώματος. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 270mg για τις γυναίκες και 300mg για τους άνδρες. Αν και αποτελεί λιγότερο από το 1% του σώματός μας, συμμετέχει σε πάνω από 300 διαφορετικές βιολογικές διεργασίες.

Πώς δρα το μαγνήσιο στο σώμα μας

Το μαγνήσιο βοηθά στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και στη ρύθμιση της διάθεσης, καθώς υποστηρίζει τα νευρικά σήματα και τη δημιουργία μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων. Παράλληλα, ρυθμίζει το σάκχαρο, την αρτηριακή πίεση και παίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά καλίου και ασβεστίου στα κύτταρα — διαδικασία απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Τζάκσον, η λήψη συμπληρώματος έχει αποτέλεσμα μόνο αν υπάρχει πραγματική έλλειψη, κάτι που δύσκολα εντοπίζεται με εξετάσεις, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό μαγνησίου αποθηκεύεται στα οστά και στους ιστούς.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν θετικά αποτελέσματα. Η Κέιτι Κάραν, ειδική επικοινωνίας, περιγράφει πώς το μαγνήσιο τη βοήθησε να αντιμετωπίσει χρόνια αϋπνία. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μήνες. Άρχισα να παίρνω γλυκινικό μαγνήσιο και μέσα σε δύο εβδομάδες ένιωσα τη διαφορά. Ο ύπνος μου βελτιώθηκε και είχα περισσότερη ενέργεια», λέει.

Το μαγνήσιο κυκλοφορεί σε πολλές μορφές:

  • Μαγνήσιο L-threonate και γλυκινικό: λέγεται ότι βοηθούν στη λειτουργία του εγκεφάλου, στον ύπνο και στη μείωση του στρες.
  • Μαγνήσιο χλωριούχο: προτείνεται για μυϊκή χαλάρωση και αντιμετώπιση προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων.
  • Μαγνήσιο κιτρικό ή οξείδιο: χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πέψης και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Ωστόσο, η διατροφολόγος Κρίστεν Σταυρίδη προειδοποιεί: «Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι όλα αυτά τα συμπληρώματα έχουν ουσιαστικό όφελος για υγιή άτομα».

Ακόμη κι αν έχουν κάποια δράση, προσθέτει, πρέπει πρώτα να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. «Οι εταιρείες συμπληρωμάτων δημιουργούν φόβο για να πουλήσουν: “Δεν παίρνετε αρκετό μαγνήσιο, πάρτε το χάπι μας και όλα θα φτιάξουν”». Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 10% των ανδρών και το 20% των γυναικών δεν καλύπτουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται χάπια.

Το μαγνήσιο και η διατροφή

Η Τζάκσον και η Σταυρίδη συμφωνούν: πριν στραφούμε στα συμπληρώματα, πρέπει να εξετάσουμε τη διατροφή μας. Τροφές όπως οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα πράσινα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και τα φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές μαγνησίου. Αν δεν καταναλώνουμε τέτοιες τροφές, πιθανότατα στερούμαστε και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες C και K, φυτικές ίνες και πρoβιοτικά.

Το συμπέρασμα; Ένα χάπι μαγνησίου δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν είναι χανγκόβερ, είναι «κοινωνική άπνοια»

Υγεία & Σώμα / Δεν είναι χανγκόβερ, είναι «κοινωνική άπνοια»

Μια πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα μοτίβα του ύπνου σε δεκάδες χιλιάδες άτομα, με στόχο να μάθουμε περισσότερα σχετικά με μια συνθήκη που μας πνίγει και μας εξαντλεί κυρίως τα Σαββατοκύριακα: την κοινωνική άπνοια.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Τech & Science / Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Επιστήμονες του King’s College στο Λονδίνο σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην αναγεννητική οδοντιατρική, ανοίγοντας τον δρόμο για δόντια που αναπτύσσονται από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Τech & Science / Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Νέα μελέτη από το Νέο Μεξικό δείχνει ότι οι δεινόσαυροι δεν βρίσκονταν σε παρακμή πριν από την καταστροφική πρόσκρουση αστεροειδούς, αποκαλύπτοντας πλούσια και διαφορετική πανίδα λίγο πριν την εξαφάνιση
LIFO NEWSROOM
Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόμ της γυναίκας

Τech & Science / Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόν της γυναίκας

Αναλύοντας πάνω από 12.000 απεικονίσεις εγκεφάλου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος των ανδρών παρουσιάζει πιο απότομη μείωση όγκου σε διάφορες περιοχές με την πάροδο του χρόνου
LIFO NEWSROOM
Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Τech & Science / Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Για πρώτη φορά, οι παρενέργειες των διαφορετικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ταξινομούνται και συγκρίνονται μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας τεράστιες διαφορές από σκεύασμα σε σκεύασμα
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Γυναίκα έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργείου για τη νόσο Πάρκινσον

Τech & Science / Βρετανία: Γυναίκα έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργείου για τη νόσο Πάρκινσον - Τα αποτελέσματα

Η 65χρονη ασθενής υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του Πάρκινσον, όπως βραδυκινησία και μυϊκή ακαμψία
LIFO NEWSROOM
Η κλιματική κρίση είναι εδώ: Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία

Τech & Science / Η κλιματική κρίση είναι εδώ: Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία

Ανακαλύφθηκαν σε μία από τις ελάχιστες περιοχές του κόσμου όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν κουνούπια - Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο
LIFO NEWSROOM
 
 