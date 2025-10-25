Μαγνήσιο: Πώς επηρεάζει τον ύπνο, το στρες και την υγεία μας

Έχει χαρακτηριστεί ως «το μέταλλο της στιγμής». Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως λαμβάνουν συμπληρώματα μαγνησίου για να κοιμούνται καλύτερα, να βελτιώσουν την πέψη τους ή να ηρεμήσουν το μυαλό τους. Στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κόσμο των συμπληρωμάτων διατροφής, το μαγνήσιο φαίνεται να είναι το νέο «αστέρι».

Η αγορά γνωρίζει άνθηση. Η παγκόσμια αξία του εμπορίου μαγνησίου αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σε ένα μικρό εργοστάσιο στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, τεράστια δοχεία με λευκή σκόνη στοιβάζονται δίπλα σε μηχανήματα που παράγουν εκατοντάδες χάπια το λεπτό. Εκεί, ο διευθυντής της εταιρείας Lonsdale Health, Άντριου Γκόρινγκ, δηλώνει: «Στέλνουμε τα προϊόντα μας σε όλο τον κόσμο, από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ασία, το Κουβέιτ και το Ιράκ. Είναι από τα πιο δημοφιλή μας προϊόντα και η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται».

Όμως, η μεγάλη ερώτηση παραμένει: Χρειαζόμαστε πραγματικά συμπληρώματα μαγνησίου; Και γιατί τώρα;

Σύμφωνα με τον Γκόρινγκ, τα social media και οι influencer έχουν τεράστιο ρόλο. «Γνωρίζουμε τα οφέλη του μαγνησίου εδώ και χρόνια, αλλά τώρα έγινε μόδα», σημειώνει.

Η διατροφολόγος Κίρστεν Τζάκσον, ειδική στην υγεία του εντέρου, επισημαίνει ότι «το μαγνήσιο εμπλέκεται σε τομείς για τους οποίους οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν: ύπνος, πέψη, ψυχική υγεία». Ωστόσο, προσθέτει, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειαζόμαστε συμπληρώματα.

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα του σώματος. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 270mg για τις γυναίκες και 300mg για τους άνδρες. Αν και αποτελεί λιγότερο από το 1% του σώματός μας, συμμετέχει σε πάνω από 300 διαφορετικές βιολογικές διεργασίες.

Πώς δρα το μαγνήσιο στο σώμα μας

Το μαγνήσιο βοηθά στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και στη ρύθμιση της διάθεσης, καθώς υποστηρίζει τα νευρικά σήματα και τη δημιουργία μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων. Παράλληλα, ρυθμίζει το σάκχαρο, την αρτηριακή πίεση και παίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά καλίου και ασβεστίου στα κύτταρα — διαδικασία απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Τζάκσον, η λήψη συμπληρώματος έχει αποτέλεσμα μόνο αν υπάρχει πραγματική έλλειψη, κάτι που δύσκολα εντοπίζεται με εξετάσεις, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό μαγνησίου αποθηκεύεται στα οστά και στους ιστούς.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν θετικά αποτελέσματα. Η Κέιτι Κάραν, ειδική επικοινωνίας, περιγράφει πώς το μαγνήσιο τη βοήθησε να αντιμετωπίσει χρόνια αϋπνία. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μήνες. Άρχισα να παίρνω γλυκινικό μαγνήσιο και μέσα σε δύο εβδομάδες ένιωσα τη διαφορά. Ο ύπνος μου βελτιώθηκε και είχα περισσότερη ενέργεια», λέει.

Το μαγνήσιο κυκλοφορεί σε πολλές μορφές:

Μαγνήσιο L-threonate και γλυκινικό: λέγεται ότι βοηθούν στη λειτουργία του εγκεφάλου, στον ύπνο και στη μείωση του στρες.

Μαγνήσιο χλωριούχο: προτείνεται για μυϊκή χαλάρωση και αντιμετώπιση προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων.

Μαγνήσιο κιτρικό ή οξείδιο: χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πέψης και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Ωστόσο, η διατροφολόγος Κρίστεν Σταυρίδη προειδοποιεί: «Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι όλα αυτά τα συμπληρώματα έχουν ουσιαστικό όφελος για υγιή άτομα».

Ακόμη κι αν έχουν κάποια δράση, προσθέτει, πρέπει πρώτα να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. «Οι εταιρείες συμπληρωμάτων δημιουργούν φόβο για να πουλήσουν: “Δεν παίρνετε αρκετό μαγνήσιο, πάρτε το χάπι μας και όλα θα φτιάξουν”». Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 10% των ανδρών και το 20% των γυναικών δεν καλύπτουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται χάπια.

Το μαγνήσιο και η διατροφή

Η Τζάκσον και η Σταυρίδη συμφωνούν: πριν στραφούμε στα συμπληρώματα, πρέπει να εξετάσουμε τη διατροφή μας. Τροφές όπως οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα πράσινα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και τα φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές μαγνησίου. Αν δεν καταναλώνουμε τέτοιες τροφές, πιθανότατα στερούμαστε και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες C και K, φυτικές ίνες και πρoβιοτικά.

Το συμπέρασμα; Ένα χάπι μαγνησίου δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

Με πληροφορίες από BBC