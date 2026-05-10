ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Γιατί φοβόμαστε τα ύψη; Εξελικτικός βιολόγος εξηγεί την έμφυτη αντίδραση

Το πείραμα του «οπτικού γκρεμού» και ο φόβος για τα ύψη - Οι ανθρωποί συνεχίζουν να διατηρούν αντιδράσεις γνωστές ως «εξελικτικά διατηρημένες»

The LiFO team
The LiFO team
ΥΨΗ ΦΟΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Facebook Twitter
0

Ο φόβος που νιώθει κανείς όταν στέκεται στην άκρη ενός μπαλκονιού ή κοιτάζει προς τα κάτω από ένα μεγάλο ύψος δεν είναι τυχαίος, όπως εξηγεί ένας εξελικτικός βιολόγος.

Πρόκειται, μάλιστα, για μια βαθιά ριζωμένη αντίδραση, προϊόν εκατομμυρίων ετών εξέλιξης του ανθρώπου, που λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός επιβίωσης παρά ως ψυχολογική αδυναμία.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Forbes από τον βιολόγο, Σκοτ Τράβερς, ο φόβος για τα ύψη ανήκει σε μια κατηγορία αντιδράσεων που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «εξελικτικά διατηρημένες». Δηλαδή, πρόκειται για μηχανισμούς που έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητοι σε πολλά είδη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Ύψη: Ένας φόβος που δεν μαθαίνεται

Όπως είπε ο εξελικτικός βιολόγος, ο φόβος για τα ύψη άρχισε να αποκωδικοποιείται ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν οι ψυχολόγοι Eleanor Gibson και Richard Walk σχεδίασαν το περίφημο πείραμα του «οπτικού γκρεμού» (visual cliff).

Σε αυτό, βρέφη ηλικίας 6 έως 14 μηνών τοποθετούνταν πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση κενού. Παρότι οι μητέρες τους τα καλούσαν να προχωρήσουν, τα περισσότερα αρνούνταν, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο.

Ακόμη πιο καθοριστικά ήταν τα δεδομένα από ζώα. Χαρακτηριστικά, νεοσσοί, κατσίκες, γάτες και αρουραίοι απέφευγαν συστηματικά το «βαθύ» σημείο, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία από ύψη. Η αποφυγή του φαίνεται, επομένως, να είναι εγγενής.

Φόβος για τα ύψη: Από το τραύμα στην εξέλιξη

Για πολλά χρόνια, επικρατούσε η άποψη ότι οι φοβίες προκύπτουν από τραυματικές εμπειρίες. Ωστόσο, έρευνες τη δεκαετία του 1990 από τους Menzies and Clarke έδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι με φόβο ύψους δεν θυμούνται κανένα σχετικό περιστατικό.

Αντίθετα, η θεωρία της «εξελικτικής προετοιμασίας» του Martin Seligman υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος είναι «ρυθμισμένος» να φοβάται συγκεκριμένα ερεθίσματα που αποτελούσαν απειλή για την επιβίωση, όπως τα ύψη. Όσοι πρόγονοι δίσταζαν μπροστά σε έναν γκρεμό είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.

Όσον αφορά τους φόβους, η νευροεπιστήμη εντοπίζει αυτόν του ύψους στην αμυγδαλή και ειδικότερα στην περιοχή της βασολατερικής αμυγδαλής. Μελέτη στο Journal of Neuroscience (2021) έδειξε ότι συγκεκριμένοι νευρώνες ενεργοποιούνται αποκλειστικά όταν ένα ζώο βρίσκεται σε ύψος.

Ο μηχανισμός αυτός συνδέεται επίσης με τη σύγκρουση δύο αισθητηριακών συστημάτων, της όρασης (που εκτιμά την απόσταση και το βάθος) και του αιθουσαίου συστήματος στο εσωτερικό του αυτιού (που ρυθμίζει την ισορροπία).

Σε μεγάλα ύψη, τα οπτικά σημεία αναφοράς μειώνονται, ενώ το σύστημα ισορροπίας καταπονείται. Αυτή η «ασυμφωνία» δημιουργεί αίσθημα αστάθειας και φόβου, ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Καταλήγοντας, ο βιολόγος σημειώνει πως ο φόβος για τα ύψη είναι φυσιολογικός. Η κλινική φοβία, γνωστή ως ακροφοβία, αφορά περίπου το 3% έως 6% του πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από υπερβολική και δυσανάλογη αντίδραση που επηρεάζει την καθημερινότητα.

Η διαφορά δεν είναι η ύπαρξη φόβου, αλλά η έντασή του και η αδυναμία ελέγχου του. Παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση, η λειτουργία του συστήματος ισορροπίας και οι προσωπικές εμπειρίες φαίνεται να παίζουν ρόλο.

Με πληροφορίες από Forbes

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ ΙΝΔΙΑ

Τech & Science / Σε κίνδυνο οι λιβελούλες: Επιστήμονες προειδοποιούν για ένα από τα σημαντικότερα hotspots βιοποικιλότητας στον κόσμο

Τα Δυτικά Γκατ της Ινδίας, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας παγκοσμίως, δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από ανθρώπινες δραστηριότητες και περιβαλλοντική υποβάθμιση
THE LIFO TEAM
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τech & Science / «Μας κάνει τεμπέληδες»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, όμως νέες έρευνες εγείρουν ανησυχίες ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη
THE LIFO TEAM
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΥΓΕΙΑ

Τech & Science / Ο λόγος που οι ετικέτες τροφίμων έχουν επιπτώσεις στην υγεία μας

Η σύγχρονη διατροφική συμπεριφορά διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η καλύτερη σήμανση τροφίμων και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι καθοριστικές για πιο υγιεινές επιλογές
THE LIFO TEAM
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τech & Science / Αλτσχάιμερ: «Τεστ στο σπίτι» μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

«Θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους και θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK με αφορμή νέα έρευνα
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τech & Science / «Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
THE LIFO TEAM
ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε ότι μία μόνο δόση ψυχεδελικού από «μαγικά» μανιτάρια προκαλεί ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πιθανές ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο έναν μήνα μετά από μία μόνο δόση οποιουδήποτε φαρμάκου», δήλωσε ο Robin Carhart-Harris, κύριος συγγραφέας της μελέτης
THE LIFO TEAM
Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Τech & Science / Ο Google Chrome έχει κατεβάσει ένα AI μοντέλο 4GB στη συσκευή σου χωρίς να το ξέρεις

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
THE LIFO TEAM
ΒΡΑΔΙΝΟ ΥΠΝΟΣ

Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
THE LIFO TEAM
 
 