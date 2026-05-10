Σε κίνδυνο οι λιβελούλες: Επιστήμονες προειδοποιούν για ένα από τα σημαντικότερα hotspots βιοποικιλότητας στον κόσμο

Τα Δυτικά Γκατ της Ινδίας, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας παγκοσμίως, δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από ανθρώπινες δραστηριότητες και περιβαλλοντική υποβάθμιση

Μια πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη στα Δυτικά Γκατ της Ινδίας, μία από τις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας παγκοσμίως, αποκαλύπτει τόσο εντυπωσιακά όσο και ανησυχητικά ευρήματα για τους πληθυσμούς λιβελούλων και οδοντόπτερων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο ετών και οι επιστήμονες, κατέγραψαν 143 διαφορετικά είδη λιβελούλων και οδοντόπτερων στην περιοχή, εκ των οποίων τα 40 είναι ενδημικά, δηλαδή δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μόνο θετική, καθώς 79 είδη που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν δεν εντοπίστηκαν, γεγονός που αντιστοιχεί σε πιθανή μείωση σχεδόν 35% της ποικιλότητας.

Ο επικεφαλής της μελέτης, οικολόγος Πάνκατζ Κοπάργκε, σημειώνει ότι η απουσία αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στη σπανιότητα ορισμένων ειδών είτε σε εποχικότητα, αλλά δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο τοπικών εξαφανίσεων.

Ανησυχητικά ευρήματα για τις λιβελούλες

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, οι λιβελούλες αποτελούν σημαντικούς δείκτες της υγείας ενός οικοσυστήματος και η μείωσή τους μπορεί να υποδεικνύει ευρύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Τα Δυτικά Γκατ, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, φιλοξενούν τεράστια βιοποικιλότητα, με εκατοντάδες απειλούμενα είδη.

Ωστόσο, η περιοχή βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την αστικοποίηση, τη γεωργική επέκταση, την εξόρυξη και τα μεγάλα έργα υποδομής, ενώ η κλιματική και περιβαλλοντική υποβάθμιση εντείνεται διαρκώς.

Παράλληλα, η μελέτη ανέδειξε και την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της πανίδας της περιοχής, καθώς οι επιστήμονες εντόπισαν επτά νέα είδη και εργάζονται πλέον στη δημιουργία γενετικής βάσης δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξής τους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η περιοχή, λόγω της γεωλογικής της ιστορίας που συνδέεται με τη διάσπαση της υπερηπείρου Γκοντβάνα, αποτελεί «ζωντανό εργαστήριο» εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα ένα οικοσύστημα ιδιαίτερα ευάλωτο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από BBC

