Πώς ένα ρομποτικό σύστημα της Sony νίκησε κορυφαίους παίκτες στο πινγκ πονγκ

Εστιάζοντας ακόμη και στο λογότυπο της μπάλας, το Ace μπορεί να υπολογίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο την περιστροφή της και να επιλέξει την κατάλληλη αντίδραση

Φωτ.: SonyAI
Ένα ρομποτικό σύστημα της Sony που παίζει πινγκ πονγκ κατάφερε να νικήσει κορυφαίους παίκτες, σε αγώνες που διεξήχθησαν με κανονισμούς επίσημης διοργάνωσης, σε ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ για τη ρομποτική.

Το σύστημα, με την ονομασία Ace και ανεπτυγμένο από τη Sony AI, επικράτησε σε τρεις από τις πέντε αναμετρήσεις. Στους αγώνες συμμετείχαν παίκτες υψηλού επιπέδου που κατατάσσονται στην κατηγορία των «elite», δηλαδή αθλητές με σημαντική αγωνιστική εμπειρία αλλά εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής βαθμίδας. Απέναντι σε επαγγελματίες παίκτες διεθνούς επιπέδου, το σύστημα δεν κατάφερε να επικρατήσει.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι το σύστημα έχει ήδη βελτιωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Σε αντίθεση με έναν άνθρωπο, το Ace δεν βασίζεται σε οπτική αντίληψη από δύο μάτια. Χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες γύρω από το τραπέζι, οι οποίες παρακολουθούν την πορεία της μπάλας από διαφορετικές γωνίες. Εστιάζοντας ακόμη και στο λογότυπο της μπάλας, μπορεί να υπολογίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο την περιστροφή της και να επιλέξει την κατάλληλη αντίδραση.

Η εκπαίδευσή του βασίστηκε σε περίπου 3.000 ώρες προσομοιωμένων αγώνων, μέσω μεθόδων ενισχυτικής μάθησης, ενώ τεχνικές όπως το σερβίς αντλήθηκαν από πραγματικούς παίκτες.

Παρά τις επιδόσεις του, το σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες απέναντι σε πιο απλά χτυπήματα με μικρή περιστροφή, τα οποία επιστρέφει λιγότερο αποτελεσματικά, δίνοντας πλεονέκτημα στους αντιπάλους του.

Ένα ακόμη στοιχείο που δυσκολεύει τους παίκτες είναι ότι το ρομπότ δεν παρέχει τα συνήθη «σήματα» ενός ανθρώπινου αντιπάλου. Δεν έχει βλέμμα ή γλώσσα σώματος, ούτε επηρεάζεται από την πίεση σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Ο Jan Peters, καθηγητής ευφυών αυτόνομων συστημάτων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πραγματικά εντυπωσιακό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έρευνα στο πινγκ πονγκ δεν απαντά σε ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις της ρομποτικής, όπως ο χειρισμός αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο.

Παρά τις επιφυλάξεις, ειδικοί εκτιμούν ότι η πρόοδος είναι ταχεία και ότι η μετάβαση από τα ελεγχόμενα περιβάλλοντα σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη ρομποτική.

Με πληροφορίες από Guardian

Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τις αλλαγές που θα'ρθουν

Τech & Science / Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τον πλούτο τους και τις αλλαγές που θα 'ρθουν

Σημάδι της εξαιρετικής ζωτικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού, η τεχνητή νοημοσύνη -με επικεφαλής τους νέους της κυρίους SpaceX, Anthropic και OpenAI- θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος μαύρος κύκνος της παγκόσμιας οικονομίας, γράφει ο Arnaud Leparmentier της Le Monde σε μια βαρυσήμαντη στήλη του.
Ρουκετοκίνητα, ρομπότ και βιντεοκλήσεις στον ελληνικό Μεσοπόλεμο

Μεσοπόλεμος / «Τα “ρομπότς” θα κάμνουν τα φαγητά»

Οι εφημερίδες της εποχής έκαναν προβλέψεις για τις τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες «θα είμεθα οι απόλυτοι κύριοι των μηχανών, όχι οι δούλοι των» μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, και δεν έπεσαν έξω.
Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τις αλλαγές που θα'ρθουν

Τech & Science / Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τον πλούτο τους και τις αλλαγές που θα 'ρθουν

Σημάδι της εξαιρετικής ζωτικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού, η τεχνητή νοημοσύνη -με επικεφαλής τους νέους της κυρίους SpaceX, Anthropic και OpenAI- θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος μαύρος κύκνος της παγκόσμιας οικονομίας, γράφει ο Arnaud Leparmentier της Le Monde σε μια βαρυσήμαντη στήλη του.
Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ. Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Τech & Science / Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ: Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Μετά το κύμα από όλο και πιο πειστικά ψεύτικα βίντεο με διάσημους, το YouTube επεκτείνει στο Χόλιγουντ το εργαλείο εντοπισμού deepfakes, δίνοντας σε δημόσια πρόσωπα τη δυνατότητα να εντοπίζουν AI βίντεο με το πρόσωπό τους και να ζητούν την αφαίρεσή τους.
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Ο εγκέφαλος των αστροναυτών στο Διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα

Ερευνητές που συνεργάστηκαν με 11 αστροναύτες ανακάλυψαν ότι ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
ΝΕΑΤΕΡΝΤΑΛ ΒΡΕΦΟΣ ΧΟΜΟ ΣΑΠΙΕΝΣ

Τech & Science / Ανακαλύφθηκε βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών με χαρακτηριστικά παιδιού ενός έτους

Τα νέα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ζωής των Νεάντερταλ και δείχνουν ότι οι διαφορές με τους σύγχρονους ανθρώπους ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν
