Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ

Τα ανθρωποειδή ρομπότ σημειώνουν ραγδαία πρόοδο, φτάνοντας πλέον σε επιδόσεις που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν και να κερδίζουν, σε αγώνες ημιμαραθωνίου.

Στον πιο ασυνήθιστο ίσως αγώνα που έχει καταγραφεί, στο Πεκίνο, τα ρομπότ πέρασαν τη γραμμή τερματισμού πριν από τους ανθρώπους για πρώτη φορά, χωρίς να δείχνουν καμία σωματική καταπόνηση.

Την ίδια στιγμή, οι ανθρώπινοι δρομείς τερμάτιζαν εξαντλημένοι, σε αντίθεση με τα περισσότερα ρομπότ που παρέμεναν «ατάραχα» μετά την προσπάθεια, καθώς κάποια έπεσαν ή συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Humanoid robots hit the ground running in the Beijing E-Town humanoid robot half-marathon on Sunday, competing in both autonomous navigation and remote-controlled categories. #marathon #Beijing #HumanoidRobot pic.twitter.com/dxacB1BzH2 — China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2026

Νικητής ήταν το ρομπότ Lightning, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Honor, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του ημιμαραθωνίου σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αυτός είναι ταχύτερος από το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ των ανθρώπων, το οποίο ανήκει στον Τζέικομπ Κιπλίμο.

Humanoid robots beat human half-marathon record in Beijing.



Winning robot finished in 50:26, faster than Jacob Kiplimo's record.

Ορισμένα σημείωσαν χρόνους καλύτερους από επαγγελματίες αθλητές

Σε σχέση με την πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση, η πρόοδος θεωρείται εντυπωσιακή, καθώς τότε τα ρομπότ χρειάζονταν πάνω από 2,5 ώρες για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, ενώ πολλά δεν κατάφερναν καν να τερματίσουν.

Φέτος, αρκετά ρομπότ κινήθηκαν αυτόνομα, χωρίς τηλεχειρισμό, και μάλιστα ορισμένα σημείωσαν χρόνους καλύτερους από επαγγελματίες αθλητές.

Οι δημιουργοί τους αναφέρουν ότι τα ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο εξέλιξης, ωστόσο εκτιμούν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί ευρύτερα, από τη βιομηχανία μέχρι άλλους τομείς παραγωγής.