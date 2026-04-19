Τech & Science

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ

Βίντεο από τον ημιμαραθώνιο - Πέρασαν τη γραμμή τερματισμού πριν από τους ανθρώπους για πρώτη φορά

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. από τον ημιμαραθώνιο των ρομπότ στο Πεκίνο / Getty Images
Τα ανθρωποειδή ρομπότ σημειώνουν ραγδαία πρόοδο, φτάνοντας πλέον σε επιδόσεις που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν και να κερδίζουν, σε αγώνες ημιμαραθωνίου.

Στον πιο ασυνήθιστο ίσως αγώνα που έχει καταγραφεί, στο Πεκίνο, τα ρομπότ πέρασαν τη γραμμή τερματισμού πριν από τους ανθρώπους για πρώτη φορά, χωρίς να δείχνουν καμία σωματική καταπόνηση.

Την ίδια στιγμή, οι ανθρώπινοι δρομείς τερμάτιζαν εξαντλημένοι, σε αντίθεση με τα περισσότερα ρομπότ που παρέμεναν «ατάραχα» μετά την προσπάθεια, καθώς κάποια έπεσαν ή συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Νικητής ήταν το ρομπότ Lightning, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Honor, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του ημιμαραθωνίου σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αυτός είναι ταχύτερος από το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ των ανθρώπων, το οποίο ανήκει στον Τζέικομπ Κιπλίμο.

Ορισμένα σημείωσαν χρόνους καλύτερους από επαγγελματίες αθλητές

Σε σχέση με την πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση, η πρόοδος θεωρείται εντυπωσιακή, καθώς τότε τα ρομπότ χρειάζονταν πάνω από 2,5 ώρες για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, ενώ πολλά δεν κατάφερναν καν να τερματίσουν.

Φέτος, αρκετά ρομπότ κινήθηκαν αυτόνομα, χωρίς τηλεχειρισμό, και μάλιστα ορισμένα σημείωσαν χρόνους καλύτερους από επαγγελματίες αθλητές.

Οι δημιουργοί τους αναφέρουν ότι τα ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο εξέλιξης, ωστόσο εκτιμούν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί ευρύτερα, από τη βιομηχανία μέχρι άλλους τομείς παραγωγής.

 
 
