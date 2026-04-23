Τech & Science

Το εμβόλιο κατά της γρίπης κάνει κάτι που οι γιατροί δεν περίμεναν, λέει επιστήμονας του Harvard

Η δράση ορισμένων εμβολίων φαίνεται να ξεπερνά την απλή προστασία από λοιμώξεις

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗ ΑΝΟΙΑ ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡ Facebook Twitter
Γιατρός του Harvard προειδοποιεί για μια άγνωστη σε πολλούς διάσταση των εμβολίων όπως εκείνο της γρίπης / Φωτ.: Unsplash
0

Το εμβόλιο της γρίπης κάνει κάτι που οι γιατροί δεν περίμεναν, σύμφωνα με επιστήμονα του Harvard.

Τα εμβόλια φαίνεται πως ίσως δεν προστατεύουν μόνο από λοιμώξεις, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να συνδέονται και με την προστασία της υγείας του εγκεφάλου.

Εμβόλια όπως για τη γρίπη, τον RSV (Respiratory Syncytial Virus, προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα), τον έρπητα ζωστήρα και το Tdap shot (προστασία από Τέτανο, Διφθερίτιδα, Κοκκύτη), ενδέχεται να συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, περιορίζοντας φλεγμονώδεις διεργασίες που επηρεάζουν τον εγκέφαλο.

«Σκεφτείτε το έτσι» -λέει η Trisha Pasricha (MD, MPH, γιατρός στο Harvard και αρθρογράφος στην Washington Post) σε βίντεο που δημοσίευσε- «εάν υπάρχει ήδη κάποια παθολογία άνοιας η οποία "σιγοβράζει" στον εγκέφαλό σας και στη συνέχεια προκύψει κάτι φλεγμονώδες, όπως η γρίπη, αυτό μπορεί να είναι ο παράγοντας που θα ωθήσει την παθολογία να ξεπεράσει το όριο».

Και δεδομένου ότι το εμβόλιο της γρίπης βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα, «αξίζει να σημειωθεί ότι μια μεγάλη μελέτη σε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια άτομα διαπίστωσε ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης συνδέεται με 40% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα και η έρευνα στην Ουαλία

Όπως σημείωσε η Pasricha: «Μερικά από τα πιο ισχυρά στοιχεία προέρχονται από τον έρπητα ζωστήρα», παρουσιάζοντας τα ευρήματα σχετικής έρευνας.

Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα στο Nature αξιοποίησε ένα «φυσικό πείραμα». Στην Ουαλία, η επιλεξιμότητα για το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα καθοριζόταν από ένα τυχαίο όριο ημερομηνίας γέννησης. Έτσι, όσοι γεννήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 1933 ή μετά μπορούσαν να λάβουν το εμβόλιο, ενώ όσοι είχαν γεννηθεί πριν από αυτή την ημερομηνία δεν μπορούσαν.

Οι ερευνητές συνέκριναν άτομα που γεννήθηκαν λίγες ημέρες ή εβδομάδες πριν από αυτό το όριο με άτομα που γεννήθηκαν λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά. «Θεωρητικά, αυτές οι δύο ομάδες θα έπρεπε να είναι σχεδόν ίδιες», σχολιάζει η γιατρός.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα προκάλεσαν έκπληξη: «Οι άνθρωποι που έκαναν το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα είχαν περίπου 20% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, σε σύγκριση με όσους δεν εμβολιάστηκαν», τόνισε η επιστήμονας.

Με πληροφορίες από Instagram / Trisha Pasricha, MD, MPH / Harvard doctor + Washington Post columnist

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

