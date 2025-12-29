Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

«Φτωχότερο» κατά δύο αργίες είναι το 2026 συγκριτικά με το 2025 με το νέο έτος, αφού ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου) «πέφτουν» Σάββατο.
Η Πρωτομαγιά όμως, η οποία το 2026 εορτάζεται Παρασκευή, δίνει τη δυνατότητα για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, που σίγουρα πολλοί θα εκμεταλλευτούν για εξορμήσεις μακριά από την πόλη.
Τα τριήμερα του 2026 είναι:
- 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας
- 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
- 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)
Το μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι τον Απρίλιο κι συγκεκριμένα, τη 10η με 13η Απριλίου, δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα.
2026: Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα
Η αργία της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου 2026.
Το 2026, το ορθόδοξο Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.
2026: Όλες οι αργίες
- Ιανουάριος
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- Φεβρουάριος
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
- Μάρτιος
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Απρίλιος
Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Μάιος
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
- Ιούνιος
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)
- Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- Οκτώβριος
Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Δεκέμβριος
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
Με πληροφορίες από ΕΡΤ