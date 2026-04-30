Πανσέληνος Μαΐου: Έρχεται το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» - Τι ώρα θα είναι ορατό στην Ελλάδα

Φέτος ο Μάιος θα «φιλοξενήσει» δύο πανσελήνους

The LiFO team
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Αύριο, Πρωτομαγιά, ο ουρανός θα φωτιστεί από την πρώτη πανσέληνο του Μαΐου, γνωστή παραδοσιακά ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών».

Η ονομασία αυτή προέρχεται από παλιές παραδόσεις, σύμφωνα με τις οποίες η συγκεκριμένη περίοδος συμπίπτει με την κορύφωση της άνοιξης, όταν η φύση βρίσκεται σε πλήρη άνθιση και τα λουλούδια κυριαρχούν στο τοπίο.

Η Πανσέληνος θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στην Ελλάδα γύρω στις 20:23 το βράδυ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Το «μπλε φεγγάρι»

Ο μήνας Μάιος έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα: σε ορισμένες χρονιές μπορεί να εμφανιστεί και δεύτερη πανσέληνος, ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι».

Πρόκειται για την επιπλέον Πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, κάτι που επιτρέπει σε σπάνιες περιπτώσεις να «χωρέσουν» δύο Πανσέληνοι.

Φέτος, το «Μπλε Φεγγάρι» θα εμφανιστεί στις 31 Μαΐου.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Τech & Science / Στιγμή - ορόσημο για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας: AI μπορεί να τον εντοπίζει έως και 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, η Mayo Clinic παρουσίασε το REDMOD
THE LIFO TEAM
«Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»: Οι άνθρωποι που «σπάνε» την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μας σώσουν

Τech & Science / «Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»

Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
THE LIFO TEAM
Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Τech & Science / Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
THE LIFO TEAM
PFAS ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Τech & Science / Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στα «παντοτινά χημικά» συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας

Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
THE LIFO TEAM
Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
THE LIFO TEAM
ΔΕΠΥ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα
THE LIFO TEAM
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
THE LIFO TEAM
 
 