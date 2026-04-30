Πανσέληνος Μαΐου: Έρχεται το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» - Τι ώρα θα είναι ορατό στην Ελλάδα

Αύριο, Πρωτομαγιά, ο ουρανός θα φωτιστεί από την πρώτη πανσέληνο του Μαΐου, γνωστή παραδοσιακά ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών».

Η ονομασία αυτή προέρχεται από παλιές παραδόσεις, σύμφωνα με τις οποίες η συγκεκριμένη περίοδος συμπίπτει με την κορύφωση της άνοιξης, όταν η φύση βρίσκεται σε πλήρη άνθιση και τα λουλούδια κυριαρχούν στο τοπίο.

Η Πανσέληνος θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στην Ελλάδα γύρω στις 20:23 το βράδυ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Το «μπλε φεγγάρι»

Ο μήνας Μάιος έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα: σε ορισμένες χρονιές μπορεί να εμφανιστεί και δεύτερη πανσέληνος, ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι».

Πρόκειται για την επιπλέον Πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, κάτι που επιτρέπει σε σπάνιες περιπτώσεις να «χωρέσουν» δύο Πανσέληνοι.

Φέτος, το «Μπλε Φεγγάρι» θα εμφανιστεί στις 31 Μαΐου.